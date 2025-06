Belén Rodriguez torna a indossare la fede, poi spiega il motivo (e Stefano De Martino non c’entra)

video suggerito

Belén Rodriguez torna a indossare la fede ma l'ex marito Stefano De Martino non c'entra. La showgirl ha spiegato sui social il motivo che l'ha spinta a indossare la vera nuziale.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez è tornata a indossare la fede nuziale. La showgirl e conduttrice – al momento in onda con due programmi sul Nove dopo l’uscita da Mediaset dove conduceva Tu sì qui vales e Le Iene – ha postato su Instagram la foto di un anello che assomiglia a quello che in genere ci si scambia con il proprio futuro marito nel giorno del matrimonio. Non si tratta, tuttavia, di un gioiello legato al matrimonio ormai finito con Stefano De Martino, ex marito dal quale si è separata definitivamente. La scelta di Belén ha sì un valore affettivo, ma di tutt’altro tipo rispetto a ciò che si potrebbe ipotizzare.

Belén Rodriguez: “Ho sposato me stessa”

Belén ha postato tra le sue Instagram stories la foto del suo anulare mostrando un anello. “È quello di mia mamma”, ha scritto la showgirl riferendosi a Veronica Cozzani. Quando, poco dopo, una utente le ha chiesto tra i commenti postati sotto un video che cosa rappresentasse quell’anello, Rodriguez ha scritto: “Ho sposato me stessa”. Non è chiaro se la relazione con il compagno Angelo Galvano sia ancora in corso. Da tempo, ormai, Belén ha deciso di tenere la sua vita provata accuratamente lontana dai social.

La prima foto di Belén e Cecilia Rodriguez insieme

Intanto, nella famiglia Rodriguez sarebbe tornata la pace. Belén ha postato tra le sue Instagram stories una foto con la sorella Cecilia, la prima dal momento in cui l’influencer ha annunciato la gravidanza. Le due sorelle, per motivi che nessuna delle due ha ancora chiarito, si erano allontanate per un periodo ma, sempre in silenzio, si sarebbero riavvicinate. La bambina che Cecilia aspetta sarà per Belén la prima nipotina in assoluto. La showgirl, invece, è madre di due figli: Santiago, nato dal legame con Stefano De Martino, e la piccola Luna Mari, figlia di Antonino Spinalbese.