Stefano De Martino: "Io e Belen abbiamo divorziato. Pensavo di non essere all'altezza di Affari Tuoi" Stefano De Martino si racconta in un'intervista. Il conduttore rivela che prima di diventare il nuovo volto di Affari Tuoi "l'ansia lo divorava" e parla di quanto sono cambiati i rapporti tra lui e Belen Rodriguez.

Stefano De Martino si racconta in un'intervista a Vanity Fair. Il nuovo volto di Affari Tuoi, gioco a premi che ha raggiunto picchi da 6 milioni di spettatori, ripercorre la sua carriera e rivela alcuni retroscena del suo rapporto con Belen Rodriguez e con il figlio Santiago.

Stefano De Martino: "Non mi sentivo all'altezza della conduzione di Affari Tuoi"

Stefano De Martino ammette di aver messo in primo piano lo studio per la danza rispetto a quello tra i banchi di scuola. Definisce, poi, la sua esperienza vendendo frutta e verdura come "una grande scuola", descrivendola come una "palestra di coraggio". Rivela che prima di iniziare l'avventura con Affari Tuoi era molto teso:

Nel pieno delle vacanze, quando mi stavo preparando per Affari tuoi, l'ansia mi divorava. In mezzo al mare della Corsica, non mi rilassavo perché avevo paura di non essere all'altezza, che a quell'ora io fossi un volto troppo giovane per i telespettatori abituati a figure più rassicuranti, più esperte. Un'attesa snervante, una gravidanza.

Il motivo per cui ha accettato è stato il desiderio di affrontare un programma quotidiano: "Solo andando in onda tutti i giorni impari a fare questo mestiere". Aggiunge, poi, che il game show era l'unico preserale "con un margine di personalizzazione". In futuro spera di dare vita ai suoi pensieri creativi e rivela che un tipo di tv che segue è quella di Fabio Fazio "che ha fatto il percorso dalla comicità all'infotainment". Tra i suoi obiettivi, poi, c'è Sanremo: "Se questo lavoro fosse un'università, Sanremo è la laurea, e i programmi che faccio sono gli esami. Siccome vorrei uscire dall'università con il mio massimo, mi prendo il tempo per arrivarci preparato".

Stefano De Martino e il rapporto con suo figlio Santiago

Stefano De Martino è molto legato a suo figlio Santiago, nato quando aveva 23 anni, tanto da non immaginare la sua vita senza di lui. "Gli dedico più attenzioni di prima. Mi piace se dormiamo insieme, e adoro i nostri ‘attacchi d'amore', un segnale che scatta e che ci fa lanciare tutto quello che abbiamo in mano per abbracciarci. È la cosa che mi mancherà di più se, da grande, non la vorrà più fare" racconta. De Martino aggiunge che per il ragazzino non sarebbe un problema se un giorno dovesse presentargli una compagna e neanche se dovesse avere un altro figlio (spiega che se avesse una vita "meno frenetica" ne avrebbe già altri): "Il vantaggio di averlo fatto presto è che gli dico: ‘Santi, quando io avrò una compagna o forse un altro figlio, tu avrai 18 anni, non te ne fregherà niente'".

Stefano De Martino: "Tra me e Belen Rodriguez non ci sarà mai più un ritorno di fiamma"

Al momento Stefano De Martino è single, ma non "si consiglierebbe" come fidanzato: "Sono impegnativo. Il mio vero problema è la noia: mi annoio facilmente, ed è difficile starmi dietro, anche io mi annoio di me stesso". Il conduttore è convinto che la fedeltà in coppia sia un ideale difficile da seguire, ammette poi di essere sensibile al fascino femminile ma spera che "qualcuno riesca a farlo cambiare":

Quando parlo di tradimento non parlo solo di me, parlo anche delle persone con cui sono stato e con cui starò, che potranno avere delle tentazioni e non è detto che ogni tanto non scivolino anche loro. Io questa cosa non la vivo come una pietra tombale, sono più possibilista. In una storia lunga, se dovessi scoprire che la mia donna mi ha tradito, di certo non gioirei – non lo voglio sapere – ma dovrebbe entrare in gioco l'intelligenza di entrambi nel capire quanto vale quel rapporto e quanto vale un fuori programma fine a sé stesso.

Chiarisce che il rapporto con Belen Rodriguez è migliorato: "Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti". I due hanno ufficialmente divorziato "abbiamo depositato i documenti" ed è impossibile un ritorno di fiamma tra loro "non succederà più".