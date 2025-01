video suggerito

Stefano De Martino tira in ballo la storia con Belen Rodriguez: “Crisi dei 7 anni? Non ci sono mai arrivato” Stefano De Martino ad Affari Tuoi, durante la presentazione di Paolo Scampamorte del Molise, ha scherzato sulla teoria della crisi dei sette anni: “Com’è? Io non ci sono mai arrivato”. Il riferimento sarebbe alla storia con Belen Rodriguez, ma la showgirl argentina raccontò di averla superata con lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

188 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari Tuoi di ieri sera, sabato 4 gennaio, ha visto Paolo Scampamorte protagonista, il pacchista della Regione Molise con il quale Stefano De Martino ha scherzato in più occasioni durante la sua permanenza nel programma. Al momento delle presentazioni, prima di dare il via alla partita, Paolo ha annunciato la gravidanza della sua compagna Susanna con il quale è fidanzato da 7 anni. Il conduttore ha allora scherzato sulla teoria della "crisi del settimo anno": "Com'è? Io non ci sono mai arrivato".

La battuta di Stefano De Martino sulla "crisi dei sette anni"

Dopo essere stato raggiunto dalla compagna Susanna (in dolce attesa), Paolo Scampamorte, pacchista protagonista della puntata di ieri di Affari Tuoi, ha raccontato di essere fidanzato con lei da 7 anni. Stefano De Martino ha allora chiesto alla coppia: "È vera la cosa della crisi del settimo anno? Io non ci sono mai arrivato. Non so..Sono curioso, ma purtroppo non l'ho mai sperimentata". La battuta ha generato risate e applausi dal pubblico, visto il presunto riferimento alla passata storia con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago. Il pacchista ha subito risposto scherzando: "Io ci ho pensato, e allora ho deciso di…", le parole prima di indicare il pancino della compagna.

Belen Rodriguez a novembre disse: "Con De Martino avevamo superato la crisi del settimo anno"

La coincidenza vuole che il nuovo programma condotto da Belen Rodriguez, in onda su Real Time, si chiami proprio "Amore alla prova, la crisi del settimo anno". E in occasione della presentazione della trasmissione, la showgirl argentina, a DiPiù Tv, parlò della sua esperienza personale. Belen Rodriguez raccontò di aver superato la crisi del settimo anno con l'ex marito, ma "dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati", disse.

Ad oggi si sente una "donna diversa", che ha acquisito maggiore sicurezza di sé. "Certo, il fisico non è più quello di quando avevo trent’anni, ma comunque non mi sento vecchia. Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più", le parole.