Affari Tuoi, Paolo vince 50mila euro e si salva grazie a un segnale della figlia: "Mi chiamava lì" Partita molto emozionante quella del 4 gennaio, con il concorrente del Molise che arriva all'epilogo davanti a un bivio drammatico, tra 20 euro e 200mila. Si affida a un segnale numerico e sceglie di accettare l'offerta del dottore: una decisione che si rivelerà fortunata.

A cura di Andrea Parrella

Paolo Scampamorte, Isernia, Molise. Queste le coordinate del concorrente di Affari Tuoi della puntata del 4 gennaio. Una partita emozionante dal primo all'ultimo istante. Un cammino fermo e lineare, senza cambi, con pacchi alti rimasti fino alla fine, ma con un epilogo drammatico, a metà strada tra gloria e baratro. A salvarlo un segnale che forse non dimenticherà.

La partita di Paolo

La partita di Paolo inizia bene, prende tre pacchi blu e due rossi nelle prime chiamate, con l'offerta del dottore subito interessante, da 40mila euro. Interessante ma inaccettabile, essendo appena iniziata la partita, quindi Paolo, accompagnato da sua moglie Susanna, decide di continuare e distruggere il primo assegno. Si prosegue con tre tiri, con due pacchi blu e uno rosso, da 75mila euro. il dottore propone il cambio, ma Paolo è granitico e non intende cambiare rotta, portando avanti regolarmente la sua partita con il pacco scelto all'inizio. Le chiamate successive iniziano in salita, perché il concorrente pesca il pacco da 300mila euro.

Dopo alcuni tiri fortunati, l'offerta del dottore cala rispetto alla prima: con 4 pacchi blu e 4 rossi rimasti, sono 30mila euro proposti. La partita prosegue in grande equilibrio, ma con un bilancio favorevole, Paolo arriva a rifiutare altri 35mila con 6 pacchi rimasti, 2 blu e 4 rossi. Poi pesca i 10mila euro e gli restano 50mila, 100mila e 200mila. Arriva di nuovo la proposta di cambio e Paolo va dritto per la sua strada. La chiamata successiva è decisiva e il concorrente pesca addirittura 0 euro, adesso resta un solo pacco blu a fronte dei tre rossi. L'offerta del dottore è da 42mila euro, ma inevitabilmente il concorrente rifiuta. Il tiro successivo premia la statistica, Paolo pesca 50mila euro e a questo punto gli restano 20 euro, 100mila e 200mila.

Il finale tra 20 euro e 200mila

Il dottore ribadisce l'offerta da 42mila euro, anche questa tritata. La partita prende la più atroce delle strade, perché Paolo pesca il pacco da 100mila euro e quindi per l'ultimo tiro dovrà barcamenarsi tra 200 euro e 200mila. L'offerta del dottore è da 50mila euro e Paolo non può che fare un discorso legato al numero dell'ultimo pacco rimasto in gara oltre al suo, l'unico con cui ha ipotizzato un cambio, scegliendo poi di non farlo:

Il 13 è la data di nascita di mia figlia Sofia e quando il dottore mi ha proposta il cambio qualcosa mi chiamava lì, ma non ho avuto il coraggio di prenderlo e temo di non aver colto l'occasione, me ne sto pentendo. Un altro problema è non avere un paracadute sicuro e 50mila euro non si trovano così, aspettiamo un altro arrivo in famiglia e quindi accettiamo l'offerta.

La scelta di Paolo si rivela fortunatissima, visto che il concorrente scopre di avere 20 euro nel suo pacco, i 200mila erano dall'altra parte.