Ad Affari Tuoi Paola rifiuta il cambio del Dottore e vince 30mila euro: “La vita non è fatta di compromessi”

A cura di Elisabetta Murina

Paola dal Friuli Venezia Giulia è la protagonista della puntata del 5 gennaio di Affari Tuoi, in onda su Rai1. La ragazza vive a Trieste, ha 33 anni e lavora come consulente assicurativa. Con lei nel gioco il compagno Corrado, occupato sempre nell'ambito finanziario. "Era destino, un po' come Affari Tuoi", ha spiegato l'uomo. Poi ha raccontato come è andato il loro primo appuntamento, che è valso alla concorrente il soprannome di ‘signorina tirapacchi': "È stato un colpo di fulmine, l'ho invitata a uscire ma non si è presentata. Allora gliel'ho chiesto di nuovo, è arrivata, ma le ho fatto battuta ‘mi hai tirato un pacco, da lì il soprannome".

La partita di Paola e Corrado ad Affari Tuoi

La partita di Paola ad Affari Tuoi non inizia nel migliore dei modi: nei primi tiri elimina un solo pacco blu (500 euro) e ben cinque pacchi rossi, dal valore di 100mila, 200mila, 20mila, 5mila e 15mila euro. Arriva la prima proposta del Dottore, che offre alla concorrente un assegno da 20mila euro. Insieme al compagno Corrado, i due decidono di continuare a giocare: "Rifiuto e vado avanti".

La sfortuna continua a seguire Paola, che purtroppo elimina anche il pacco rosso dal valore di 300mila euro. "Bisogna cambiare qualcosa, troppo rosso", dice allora De Martino alla concorrente, per poi togliere la cravatta di colore rosso a Corrado. Il ‘mantra' sembra funzionare tanto che Paola continua il gioco eliminando pacchi blu (75 euro e 5 euro). Il Dottore offre 6mila euro, ma anche questa proposta viene rifiutata. Via altri pacchi blu (100 euro, 1 euro, 0 euro) ma anche i rossi da 10mila euro e 75mila euro.

La decisione finale di Paola e Corrado

Alla fine della partita, Paola e Corrado si trovano con 3 pacchi blu (10, 20 e 200 euro) e 2 rossi (30mila e 50mila). Il Dottore offre 10mila euro, ma la coppia decide di continuare ad andare avanti. La concorrente elimina il pacco blu da 10 euro, ma il Dottore insiste con un'offerta da 14mila euro. "Andiamo avanti, che il destino continui ad assistermi. Ringraziamo, rifiutiamo", spiega Paola. Nel tiro successivo la 33enne elimina il pacco rosso da 50mila euro, il più alto rimasto. Il Dottore continua con un'offerta da 5mila euro, ma la concorrente non cambia idea e decide di giocarsela fino alla fine.

L'ultimo tiro è il pacco blu da 200 euro. Il Dottore propone un cambio finale, ma Paola rifiuta: "Vada come vada". Nel suo pacco, il numero 5 ci sono 30mila euro, cifra che la concorrente vince, mentre in quello del numero 4 rimasto ce ne erano 20. "La vita non è fatta sempre di compromessi", dice Paola.