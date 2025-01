video suggerito

La partita Sara e Mattia ad Affari Tuoi dell’11 gennaio, Stefano De Martino chiede scusa: “Ti ho istigato” La partita di Affari Tuoi di sabato 11 gennaio ha giocato Sara dall’Abruzzo accompagnata da Mattia. La coppia riesce ad arrivare a un finale di “soldi sicuri” tra 15mila e 20mila euro. Il siparietto con Stefano De Martino: “Ti ho istigato io e ti chiedo scusa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di Affari Tuoi di sabato 11 gennaio 2025 ha visto protagonista Sara dall'Abruzzo. La concorrente è impiegata in un negozio di articoli sportivi di proprietà del suo compagno, Mattia, con cui ha giocato. La coppia ha un bambino di sette mesi. Curiosità su come si sono conosciuti: "Dalla foto sul curriculum", dice Mattia. Stefano De Martino se la ride: "E dopo un po' è nato Samuele". La pietanza del giorno, considerato che si gioca con l'Abruzzo, è costituita da 20 arrosticini.

La partita di Sara e Mattia

La partita di Sara e Mattia comincia con il piede giusto. Nel pacco numero 13 della Valle d'Aosta ci sono zero euro. E così si comincia subito ballando Sesso e Samba. Nel pacco successivo, il Molise numero 8, ci sono 75 euro e si continua a ballare. Il pacco numero 16, la Puglia, è la terza chiamata della coppia: 5.000 euro. E parte Né bene, né male. La chiamata successiva, però, costa 100.000 euro. È il pacco numero 1 dei neoentrati gemelli dalla Sardegna, uno fa il poliziotto, l'altro fa il carabiniere. La chiamata successiva è il pacco è la Campania, numero 17: 50 euro. E parte Rossetto e caffè. L'ultimo tiro con la Sicilia è un tripudio: un solo euro.

La prima offerta del Dottore

La prima offerta del Dottore è un'offerta, come detto dallo stesso, "elementare". Dopo aver chiesto per quante puntate è stata impegnata, Sara ha risposto 30 e allora il dottore ha offerto mille euro per ogni puntata: trentamila. L'offerta però è stata rifiutata e la coppia va avanti con fiducia. La prima chiamata dopo l'offerta è il pacco della Liguria, numero 14: 30mila euro. Il pacco successivo è la Lombardia, numero 2. Spacchettato il pacco esce fuori un blu: 50 euro. Nel pacco successivo dell'Umbria se ne vanno i 20 euro. La partita sembra mettersi sul verso giusto.

La seconda offerta del Dottore

La regola dell'alternanza viene rispettata perché il Dottore come seconda offerta offre un cambio. Su base statistica, converrebbe un cambio, ma la coppia rifiuta il cambio e va avanti. Il primo pacco dopo l'offerta porta via i 75mila euro. "Male, male", è il commento di Sara. Il secondo tiro è fortunatissimo perché la coppia riesce a tirare via i 20 arrosticini. C'è però la premessa di Stefano De Martino che ha istigato Mattia a fidarsi del suo istinto. "Non mi sarei mai perdonato un pacco rosso, ti ho istigato e ti chiedo scusa". Mattia scherza con Stefano: "Se succedeva, stasera tornavi con me". Anche il pacco successivo, il 15 Calabria di Pasqualino porta bene: solo 5 euro.

La terza offerta del Dottore: 40mila euro

Sale l'offerta del Dottore a 40mila euro in cambio di un tiro. Nel pacco chiamato dalla coppia ci sono "solo" 50mila euro. Con due blu e cinque rossi ancora in gioco, il Dottore offre le carte: viene fuori un cambio. "Sara, devi tirare fuori tutta l'esperienza di queste trenta puntate", osserva Stefano De Martino. A fronte di un tiro, Sara e Mattia vanno avanti. Purtroppo, però, il pacco successivo porta via 200mila euro. Il Dottore quindi offre 20mila euro. La coppia ringrazia e va avanti. Purtroppo, il sogno si infrange con il 4 del Veneto: ci sono i 300mila euro.

Il finale di partita

La coppia si avvia verso il finale di partita con il morale a terra. La vetta adesso è pari a 20mila euro. Ci sono tre rossi e un blu. Due tiri adesso valgono 10mila euro per il Dottore. La coppia, inevitabilmente, rifiuta e ringrazia per giocarsi il tutto e per tutto. I prossimi due pacchi tirano fuori i 10mila euro e i 200 euro. Sono soldi sicuri.

L'offerta del Dottore è a metà: 17.500 tra 15mila e 20mila euro. La coppia, che ha perso i soldi di una caparra per l'acquisto di una casa, ha comunque vinto. Alla fine, nel loro pacco c'erano 20mila euro. La coppia va a casa col sorriso.