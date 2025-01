La partita di Sara e Simone ad Affari Tuoi del 19 gennaio, il Dottore: “Sembrano Al Bano e Romina” e perdono tutto

video suggerito

La puntata di Affari Tuoi di domenica 19 gennaio 2025 è stata giocata da Sara, concorrente della regione Friuli Venezia-Giulia, proveniente da Trieste, alla sua tredicesima partecipazione. Sara è una responsabile di un negozio di abbigliamento e gioca con il suo Simone, lei è il suo capo e sono fidanzato. "Andavamo a scuola assieme, otto anni fa, entrambi abbiamo fatto il liceo turistico", spiega Simone. La specialità del giorno è una grappa.

La partita di Sara e Simone

La partita comincia subito bene. Il pacco di Pasqualino Marajà contiene già 500 euro e va via un blu. Pacco successivo, il numero 12 di Freddie Mercury, Emilia Romagna: 20 euro. E The Show Must Go On può partire. Terzo pacco, i gemelli della Sardegna – Volante uno, Volante due: 300mila euro. Il sogno più grande, purtroppo, s'infrange. Il pacco successivo, però, è un blu: la Sicilia ha solo 10 euro. La prossima scelta è il pacco numero 1 di Elisa del Trentino Alto Adige: 15mila euro. Ultimo tiro va sulla Toscana, il pacco numero 18 che contiene zero euro: parte Sesso e Samba.

La prima offerta del Dottore

Il Dottore esordisce con una battuta: "Ho provato, nel vederli, lo stesso stupore che ho provato quando ho visto Al Bano e Romina assieme". Dopo averli sfottuti ben bene, la prima offerta è base: 30mila euro. La coppia rifiuta: "Vogliamo giocare". Per richiamare la battuta, parte Felicità della coppia sopracitata. Il Dottore offre quindi altri tre tiri. La Basilicata, pacco numero 6, contiene 100mila euro. Un brutto colpo. Scelgono Ilaria dell'Umbria, primo pacco per lei, contiene 50 euro. Un sospiro di sollievo. Il pacco successivo, però, porta via 20mila euro.

La seconda offerta del Dottore

"Sapete che il Dottore dopo pasto beve sempre la grappa?" spiega Stefano De Martino. Purtroppo, la grappa nei pacchi non si trova ancora. La seconda offerta è un cambio. Una pratica consolidata da parte del Dottore. I ragazzi accettano il cambio e prendono il numero 3 della Campania, il simpatico Gaetano. Il motto è: o tutto o niente. E per adesso è tutto perché il pacco cambiato conteneva un solo euro. Parte Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, grande festa. Bene il pacco successivo, via i 75 euro. La Liguria, pacco numero 13, contiene 100 euro. La partita si mette decisamente in discesa a questo punto perché abbiamo 2 pacchi blu e 6 pacchi rossi.

La terza e la quarta offerta del Dottore

A fronte di un tiro, sale l'offerta del Dottore: 35mila euro. I ragazzi ringraziano e rifiutano. Il pacco scelto è il numero 7, il Piemonte: volano via 50mila euro. La quarta offerta è un cambio, sarebbe il secondo. Purtroppo vanno via 10mila, 5mila e 30mila euro. Adesso da una parte c'è una grappa e 200 euro, dall'altra 75mila e 200mila euro.

La quinta offerta del Dottore

La quinta offerta del Dottore vale 35mila euro. Per la seconda volta, il Dottore offre questa somma. A fronte di un tiro, poi. Sara e Simone rifiutano e vanno avanti. Dopo aver tritato l'assegno, il pacco chiamato è il numero 16, la Puglia: 75mila euro. La situazione si fa complicata perché abbiamo 1 grappa, 200 euro e 200mila euro. Sara rifiuta l'offerta del Dottore che vale 25mila euro e va avanti per giocarsi il tutto per tutto. Viene scelto il pacco della Lombardia e perdono tutto: c'erano 200mila euro. Nel loro pacco la delusione è totale: Gaetano della Campania ha dato loro una grappa.

La Regione Fortunata

Alla coppia non resta che sperare nella Regione Fortunata. Scelgono l'Emilia Romagna per 100mila euro e purtroppo non è questa la Regione Fortunata. Vengono escluse le seguenti regioni: Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta, Liguria, Trentino, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia. Restano ancora 10 regioni e la coppia sceglie la Lombardia. Se la giocano con il Veneto: "O l'avete beccata o ci siete andati molto vicino". Purtroppo era il Veneto. Perdono tutto.