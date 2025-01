Affari Tuoi, il dottore dà un indizio a Elena ma lei perde tutto. Stefano De Martino: “Non l’aveva mai fatto”

video suggerito

Elena dal Piemonte è stata la concorrente di Affari Tuoi del 3 gennaio. La sua partita non comincia male, ma dopo una serie di tiri sfortunati il dottore decide di darle un indizio, tramite Stefano De Martino. La fortuna, però, non è dalla sua parte: nel pacco aveva 10 euro e perde tutto anche alla Regione fortunata.

A cura di Sara Leombruno

Elena è la concorrente di Affari Tuoi della puntata di venerdì 3 gennaio, originaria di Tronzano Vercellese, in Piemonte. Fa l'infermiera ma prima faceva la barista, nel programma condotto da Stefano De Martino gioca con Andrea, il suo fidanzato, con cui sta insieme da tre anni e che ha conosciuto per lavoro in ospedale. Col pacco numero 6.

La partita di Elena ad Affari Tuoi

Elena non comincia male: il primo tiro è quello di 75 euro. Peccato che, a seguire, abbia chiamato 20mila euro e, subito dopo, 30mila. Dopo un intervallo positivo di 100 euro, a seguire il tiro è quello dei 100mila euro. Una decisione presa su consiglio del fidanzato, che con De Martino scherza: "Ti farò sapere se finirò sul serio in ospedale". A seguire, quello della Campania è un pacco fortunato, perchè contiene 0 euro. Elena arriva alla prima offerta del dottore in pari: 7 pacchi rossi e 7 blu. La prima offerta è di 36mila euro, che i due fidanzati rifiutano in modo deciso: "L'offerta è ancora ricca, rifiutiamo e andiamo avanti".

A quel punto, il dottore dispone tre tiri prima di richiamare. Il primo è quello di 500 euro, poi 15mila, seguito da quello peggiore di tutti: nel 12 del Molise, aperto da Paolo Scampamorte, ci sono 300mila euro: "Che scherzaccio, il cognome non ha portato fortuna", il commento ironico del conduttore. Il dottore richiama e offre il cambio, che Elena accetta prontamente, nonostante il fidanzato Andrea l'avesse avvisata: "Andare un pacco con tre blu in giro, non me la sentirei". Il nuovo pacco è il 17. Per togliersi ogni dubbio, apre subito il suo vecchio pacco, il 6, dal quale escono 5mila euro.

L'indizio del dottore

I due tiri successivi sono quello dei 50mila e 20 euro. Il dottore richiama e stavolta offre 24mila euro in cambio di un solo tiro. Anche stavolta i fidanzati tritano l'assegno e vanno avanti. Nel pacco numero 14 di Sara dell'Abruzzo, amica stretta di Elena, ci sono 5 euro. Il dottore allora fa una cosa che non aveva mai fatto, dà un indizio, ma si rivela essere solo una presa in giro: "Il contenuto del tuo pacco è sicuramente uno tra quelli riportati del tabellone", confida a De Martino. Per poi aggiungere: "Il tuo pacco può finire con l'1 o con lo 0". Dopo il curioso siparietto, offre il cambio, che Elena stavolta rifiuta. 75mila euro è il pacco successivo chiamato e per il dottore tre tiri ora valgono solo 9mila euro. I due ringraziano, ma rifiutano e vanno avanti. Nel pacco numero 20 della Basilicata, però, ci sono 200mila euro. La partita si mette male, ma potrebbe mettersi peggio. E infatti Elena chiama 10mila euro e resta con 4 blu. Nel suo pacco aveva solo 10 euro.

Elena perde tutto anche alla Regione Fortunata

Elena dal Piemonte decide di andare alla Regione Fortunata e potrebbe vincere 100mila euro. Il fidanzato le consiglia l'Emilia Romagna, ma lei ribatte: "Tu non ci azzecchi mai". La ragazza sceglie la Liguria, consigliata da nonna Adriana. La serata storta, però, continua. La regione fortunata non è la Liguria. Per 50mila euro la ragazza ha un'altra chance. Nell'indecisione si affida alla sorte, scrive il nome di Puglia e Calabria sulle carte e pesca la Puglia. La Regione fortunata era l'Abruzzo dell'amica Sara.