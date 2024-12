video suggerito

Affari Tuoi, Chiara non ascolta la sorella Sara: perde 15mila e anche alla Regione Fortunata Nella puntata di lunedì 16 dicembre di Affari Tuoi, Chiara del Friuli Venezia Giulia, si gioca il tutto per tutto. Purtroppo, però, la partita non va come vorrebbe.

A cura di Ilaria Costabile

La concorrente della puntata di lunedì 16 è Chiara del Friuli Venezia Giulia, comandante navale, con lei c'è sua sorella Sara, che studia giurisprudenza. Il pacco beccato è il numero 15. Il primo tiro porta via già una cifra piuttosto alta, ben 50mila euro, secondo tiro è la Lombardia che ha un pacco con 10 euro; terzo tiro punta l'Umbria con un pacco che contiene 75 euro.

La partita di Sara ad Affari Tuoi

La partita sembra aver preso una piega non negativa, ma con il tiro successivo, diretto alla Basilicata, il podio si infrange e vanno via i 200mila euro. Ultimo tiro dei sei iniziali, invece, porta via 30mila euro. È il momento del Dottore, che offre 30mila euro, ma viene prontamente rifiutata dalle due sorelle. È il momento di chiamare un altro pacco e la prescelta è la Valle d'Aosta che ha 5mila euro. Prossimo tiro punta l'Emilia Romagna che, però, ha 100mila euro. Ultimo dei tre tiri per le sorelle che indicano il Molise, ma è un altro rosso ad andare via, con 20mila euro. Il dottore offre il cambio: "No, non voglio cambiare, la fortuna mi ha dato il 15 e ce lo teniamo". Il gioco riprende e la concorrente chiama il Trentino, finalmente un pacco blu contenente solo un euro. "Voglio andare nella regione del mio fidanzato, la Campania, il mio ragazzo è di Caserta" e la scelta è quella giusta perché c'erano 20euro. Sara dell'Abruzzo è la concorrente che chiamano le due sorelle, ma il sogno dei 300mila sfuma.

Chiara si racconta a Stefano De Martino

Lo squillo della chiamata del dottore arriva cristallino. De Martino comunica che per cinque tiri, il dottore offre, dopo aver pescato la carta dell'offerta, solamente 8mila euro. Chiara rifiuta e prosegue chiamando la Liguria che ha un pacco blu con 50 euro e a seguire il Lazio con 5 euro. Prossima chiamata è per la Sardegna che fa felici le due sorelle friulane, portando via 100 euro. Mancano solo due tiri e la chiamata è per la Puglia ma c'erano 75mila euro. Il tiro successivo è per un pacco che ha 10mila euro, a cui segue un'offerta di 4mila e Chiara risponde: "Sono stata qui, mi sono divertita, ho creato molti rapporti e non me l'aspettavo. Sono una persona che può sembrare un po' chiusa, ma quando le persone entrano nel mio cuore, poi ci rimangono". È il momento di raccontare qualcosa di sé e Chiara rivela a Stefano De Martino come il suo fidanzato sergente dell'esercito l'ha conquistata:

Mi ha conquistata una sera, il giorno del suo compleanno faceva una festa in un bar, mi ha vista, ha sentito che volevo un drink e ha fatto spostare il barman per prepararmelo lui e me l'ha portato.

Chiara e la sorella perdono 15mila euro e tentano la Regione Fortunata

Restano in gioco i 200 euro e i 15mila euro, ma Chiara vuole andare alla regione fortunata sebbene la sorella Sara le abbia suggerito di non fare quel passo perché, secondo lei, nel pacco che hanno pescato ci sono 15mila. In effetti aveva ragione, una volta spacchettato scoprono che, in effetti, seppur non altissima avevano conquistato una piccola cifra. Il primo tentativo con la regione fortunata non va a buon fine, ma hanno ancora un'altra chance:

Approfitto per fare i ringraziamenti, ringrazio te Stefano, perché sei stato gentilissimo. Ringrazio tutti, la produzione che mi ha scelta, anzi ci ha scelte, perché io ho posto la condizione di giocare con mia sorella.

Chiara vorrebbe dire il Veneto come regione fortunata, mentre la sorella dice l‘Emilia Romagna, per l'indecisione De Martino prende due carte sulle quali scrive le regioni indicate e Chiara pesca proprio la regione da lei scelta. Purtroppo, però, la fortuna non l'ha assistita nemmeno stavolta, perché a farle vincere 50mila euro sarebbe stata l'Emilia Romagna. Le sorelle, un po' deluse, salutano lo studio con De Martino che incita il pubblico: "Facciamo un applauso a queste ragazze bellissime".