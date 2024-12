video suggerito

Ad Affari Tuoi Giulia ha un corno portafortuna, ma apre tutti pacchi rossi e De Martino: “Sicuri che funzioni?” Puntata sfortunata per Giulia e il fratello Alessio dalla Sicilia. I due, anche se accompagnati da un corno portafortuna, purtroppo tornano a casa a mani vuote, con soli 200 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La concorrente di stasera di Affari Tuoi, domenica 15 dicembre, è Giulia dalla Sicilia. Laureata in farmacia, gioca con il fratello gemello Alessio, portando il pacco numero 14. Dopo aver attivato il corno portafortuna, chiamano il primo tiro, la Campania che però aveva i 200mila euro a seguire la Liguria con i 75mila. Terzo tiro, fa tirare loro un sospiro di sollievo con 20 euro.

La partita altalenante di Giulia e Alessio

La partita continua con gli altri tre tiri, i fratelli chiamano la Basilicata che contiene 20mila euro, contravvenendo ai timori delle new entry Giulia e Alessio chiamano la Sardegna che nel pacco ha 10 euro. Ultimo tiro dei sei porta via altri 50mila euro. De Martino, quindi, chiede: "Ma siamo sicuri che questo corno funzioni?". Arriva la prima chiamata del Dottore, che offre ai due 27mila euro che, però, prontamente rifiutano. Il tiro successivo, dopo aver triturato l'assegno, è di soli 75 euro. A seguire, con il Trentino Alto Adige beccano i 5 euro, va meno bene con la chiamata dell'Abruzzo con 300mila euro. Arriva, così, la chiamata del Dottore che offre loro un cambio e i due fratelli accettano, Giulia: "Il 14 in realtà non mi dice niente" e Alessio si dirige verso il pacco che i due avevano adocchiato. I due aprono il pacco che hanno appena dato indietro e scoprono che c'erano 15mila euro.

Il prossimo pacco è il 19, su cui Giulia è titubante e spiega per te: "Il 19 è un numero che ci dà gioia e dolori. Papà è stato male il 19, è successa un'altra cosa, sempre il 19". La chiamata successiva è al Molise: "È il mio compagno di banco dal primissimo giorno, quindi speriamo" e il ragazzo ha in effetti zero euro nel suo pacco. Puntuale la chiamata del Dottore, che si gioca un solo tiro con le due carte, pescando l'offerta e dopo una breve consultazione, ai concorrenti vengono proposti 15mila euro. "Non è andata benissimo, ci sono ancora i 30 e i 100mila alla luce di tutto questo, noi ringraziamo e andiamo avanti" dice Giulia convinta. Alessio chiama la Toscana che ha nel suo pacco 10mila euro. Alla nuova chiamata del dottore, la concorrente rifiuta il cambio e gioca il suo tiro chiamando l'Umbria che ha il pacco con 50 euro. L'offerta successiva è di 19mila euro "Abbiamo tanti progetti, prendere casa entrambi, sposarci. Alla luce di tutte queste belle cose, ringraziamo il dottore e andiamo avanti" dice Giulia.

I fratelli aprono il pacco da 100mila euro

I fratelli chiamano l'Alpino che aveva pescato 5mila euro. Rifiutano nuovamente il cambio e aprono un pacco contenente 100 euro. Il Dottore offre 23mila euro, ma i fratelli rifiutano. Il prossimo pacco contiene solamente un euro, Alessio e Giulia ascoltano l'offerta del dottore, rifiutando 27mila euro, quanto il primo assegno. Il prossimo pacco che chiamano è il 12, il giorno del compleanno della madre: "Dai mamma, ti prego, anche perché poi in Calabria ben 18 anni fa, ho conosciuto Valerio", ma purtroppo non è andata bene, perché quel pacco contiene 100mila euro. Purtroppo la partita di non si chiude nel modo sperato e i due si ritrovano con soli 200 euro tra le mani: "Due gemelli sfortunati al gioco, ma fortunati in amore" chiosa De Martino.