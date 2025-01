Pina ad Affari Tuoi cambia il suo pacco, accetta i 45mila dal dottore ma lei aveva 200mila euro

video suggerito

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 16 gennaio a giocare è Pina, dal Molise, un'operai tessile nell'azienda familiare, ad accompagnarla c'è suo marito Luca, conosciutisi quando avevano 13 e 14 anni, insieme da 27 anni di matrimonio e 8 di fidanzamento: "Il segreto di un amore così? Ridere sempre". Il pacco pescato è il numero 15.

La partita di Pina e suo marito Luca

Il primo pacco chiamato è quello dell'Emilia Romagna e non poteva che partire un We will rock you, con tanto di battiti di mani e piedi, si parte bene con 500 euro. Il secondo tiro porta Pina in Piemonte, che però ha pescato un pacco da 75mila euro. Terza chiamata porta la concorrente in Trentino Alto Adige, la cui pacchista è momentaneamente assente, a sostituirla c'è Stefano De Martino e il pacco contiene solo 5 euro. Dopo una breve consultazione, Luca chiama per il quarto tiro la Puglia, che manda via 50mila euro. Mancano gli altri due tiri: "Chiamo un numero un po' speciale, perché la pacchista che ce l'ha è una persona speciale, e so che mi porterai fortuna". Il pacco contiene 5mila euro. Per l'ultimo tiro Pina chiama la Lombardia che ha pescato un pacco da 20 euro. Arriva la prima chiamata del dottore, con Stefano De Martino che ironizza: "Loro in camera da letto ridono tanto, mi hanno detto che anche in camera da letto sua di ride. Mi hanno detto grasse risate". Il dottore mette subito a tacere le risate e propone loro 35mila euro: "Mille euro per ogni anno d'amore". Ma la coppia trita l'assegno.

Pina chiama la new entry, la Campania, che dopo qualche battuta apre il pacco e si scopre che al suo interno ci sono 30mila euro. La Liguria è la prossima regione scelta da Luca, che ha pescato 75 euro. Pina chiama il Veneto che contiene il caciocavallo, alimento tipico portato per il Molise. Il podio è ancora lì. Il dottore chiama e Pina si aspetta un cambio che effettivamente gli viene offerto. "Noi alcuni numeri li abbiamo" dice la concorrente che decide di accettare il cambio e prendere il 13, per poi raccontare tra le lacrime:

Questo numero ci lega a mio papà che non c'è più, la sua data di nascita, a mio fratello che non c'è più, ed è un numero che mi ricorre sempre e stanotte ho sognato il mio papà.

La sicurezza di Pina inizia a vacillare

Nel pacco numero 15 che Pina aveva pescato dalla ruota c'erano 50 euro. Ora le tocca fare altri due tiri e per essere pronta, si prende qualche minuto di meditazione e nel pacco delle Marche chiamato dalla concorrente ci sono 200 euro. Ne manca un altro, la prescelta è la Valle d'Aosta, pacco che contiene zero euro. Il ballo sulle note di sesso e samba è assicurato. La chiamata del dottore arriva puntuale e il dottore per due tiri offre 50mila euro:

Pesano, pesano perché due operai, che lavorano da una vita, finiti gli studi iniziano a lavorare, sappiamo cosa vuol dire. Abbiamo due figli che studiano, una studia a Napoli. Vogliamo assicurare a loro un buon futuro, consentirgli di fare tutto quello che vogliono nella vita. Finora ce l'abbiamo messa tutta, non è stato facile. Ma dobbiamo sbancare, quindi continuo a giocare.

Dopo aver rifiutato l'offerta, Pina chiama il pacco numero 20 che contiene 10mila euro. Nel pacco numero 3 chiamato come secondo tiro c'è un euro. Il dottore prevede ancora due tiri che valgono 75mila euro: "Farei contento il dottore se accettassi questa offerta, perché i 300mila ce li ho qua. Rifiuto". Pina segue il suo istinto e chiama la Toscana, De Martino si avvicina munito di un finto elmetto, per scoprire che il pacco contiene 100mila euro. Per il tiro successivo viene chiamata la Calabria che porta via i 300mila euro.

Pina accetta l'offera del dottore

Il dottore chiede alla concorrente quanto vorrebbe per un tiro e lei chiede 90mila, il dottore gliene offre la metà, 45mila e dice: "Penso a Lorenzo, che mi ha detto mamma porta qualcosa a casa. Ho paura ad andare avanti, devo uscire vincente", il marito Luca dice: "Io andrei avanti, però la partita la lascio a lei". Pina è confusa, ma accetta l'offera del dottore di 45mila euro. La partita, però, continua e Pina chiama la Sardegna con 15mila euro. Il tiro successivo porta via i 20mila. Restano in gioco i 100 euro e 200mila euro. Decisi a portare avanti i numeri 13 e 17, arrivano alla resa dei conti: "Capiamo se questo numero 13 era l'ennesimo segno del destino o se stavolta la prudenza vi ha aiutati". È il momento della verità e Pina scopre di avere 200mila euro nel suo pacco, come aveva sperato fin dall'inizio.