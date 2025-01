La partita di Affari tuoi del 24 gennaio di Giorgia e Valentina: 50mila euro, ma rifiutano un’offerta di 100mila

video suggerito

La puntata di Affari Tuoi di venerdì 24 gennaio è stata giocata da Giorgia, concorrente della regione Liguria. Giorgia è un'ostetrica che lavora al Gaslini di Genova. Ad accompagnare la concorrente c'è la sorella Valentina. La pietanza regionale è ovviamente un piatto di trofie al pesto.

La partita di Giorgia e Valentina

La partita delle sorelle della Liguria comincia con il pacco numero 15 della Puglia: 30mila euro. Nè bene, nè male, è il caso di dire. Il secondo pacco è il numero 2 della Sardegna: 75 euro. Nel pacco numero 4 ci sono i 20mila e la canzone di Madame questa volta parte sul serio. Il pacco numero 20 è in discesa: ci sono solo 10 euro. Nel pacco numero 3, invece, ci sono 5 euro. Grande inizio per le due sorelle: parte Rossetto e caffè. L'ultimo tiro dei primi sei contiene 20 euro.

La prima offerta del Dottore

La prima offerta del Dottore è del valore di 50mila euro. Stefano De Martino scherza: "Noi ci vediamo domani, restate con noi con il prossimo programma". Le ragazze rifiutano l'offerta e vanno avanti nonostante tutto. Il primo pacco scelto dopo l'offerta contiene 5mila euro. La selezione successiva è il pacco numero 17 del Trentino Alto Adige: zero euro. Parte Sesso e samba, sale in cattedra Gaetano dalla Campania per ballare insieme a De Martino. Ormai, un grande classico. Nel pacco 19 del Piemonte ci sono le trofie al pesto. E parte la marcia del Bersagliere.

La seconda offerta del Dottore

La seconda offerta del Dottore è un cambio, come prevedibile. Il 5 non è un numero al quale sono particolarmente legale, quindi le sorelle decidono di mantenere il pacco perché credono nel destino. Rifiutano il cambio e vanno avanti. Gaetano della Campania è la prima scelta di Giorgia e Valentina: 500 euro. Il pacco numero 8 del Veneto è la scelta successiva: 200mila euro. Il pacco successivo è il numero 10, la Basilicata: 75mila euro.

La terza offerta del Dottore

La terza offerta del Dottore vale 35mila euro. Offerta rifiutata. Giorgia e Valentina hanno un sogno: comprare una casa per vivere tutti insieme con i rispettivi figli. Il prossimo pacco è il 6, la Calabria di Pasqualino Marajà: 1 euro.

La quarta offerta del Dottore

La quarta offerta del Dottore a questo punto rispetta la regola dell'alternanza: un cambio per un tiro. La coppia rifiuta e va avanti. Viene chiamata la Valle d'Aosta, pacco numero 1: dentro ci sono 10mila euro. Tutto sommato sta andando bene, ma il thriller è dietro l'angolo.

La quinta offerta del Dottore

La quinta offerta del Dottore è di 42mila euro. Fuori ci sono ancora i 15mila, i 50mila, i 100mila e i 300mila. Poi due pacchi blu. Giorgia e Valentina ragionano ancora una volta in positivo, rifiutano l'offerta e vanno avanti. Viene chiamato il pacco dell'Umbria, il numero 18, data di nascita di Valentina: 100 euro. È un grande successo, fino a questo punto.

La sesta offerta del Dottore

Sesta offerta del Dottore è un tiro per un cambio. Giorgia e Valentina rifiutano e vanno avanti stoicamente. Il pacco del Lazio, il numero 11, è la nuova scelta. Vanno via 15mila euro.

Il Dottore offre centomila euro

La settima offerta del Dottore è di 50mila euro. Torniamo alla prima offerta del Dottore. La coppia di sorelle rifiuta, convinta di avere un pacco rosso e magari di avere qualcosa di più. La partita è un successo: 50 euro. L'ottava offerta prima della finale è da record: 100mila euro. La coppia rifiuta.

La finale

Gli ultimi due pacchi rimasti sono le date di nascita dei figli di Giorgia. Il primo pacco scelto è il 12: vanno via i centomila euro. L'ultima offerta del Dottore è del valore di 100mila euro. Ma Giorgia sente di avere 300mila euro nel pacco, così decide di andare avanti fino alla fine. Il finale è agrodolce: 50mila euro.