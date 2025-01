video suggerito

Affari tuoi del 28 gennaio, la partita di Erica e la battuta di Stefano De Martino: "Stasera tutto è possibile" La partita di Affari Tuoi del 28 gennaio con Erica, la 'criminale criminologa' dell'Abruzzo.

La puntata di Affari tuoi di martedì 28 gennaio vede Erica, la criminologa della regione Abruzzo, grande protagonista. Viene da L'Aquila, ama i film gialli ed è per questo che ha deciso di intaprendere gli studi di Criminologia. "Mi piace molto la Bruzzone", Stefano De Martino non si lascia sfuggire la battuta: "Un'abruzzese che vuole diventare la Bruzzone". Erica è single e gioca con suo padre Fabio. La ruota ha affidato a Erica il pacco numero 4. La specialità dell'Abruzzo, portata dal solito Thanat in livrea, è la ventricina.

La partita di Erica

Il primo pacco è il numero 8 del Molise e si comincia bene con 75 euro. Il secondo pacco è il numero 10 della Sardegna: 200 euro. Il terzo pacco è il numero 20 del Lazio: 75mila euro. È il primo pacco rosso della serata. Il prossimo tiro viene fatto dal padre di Erica: le Marche, numero 7, contengono 5 euro. "Grande papà", festeggia Stefano De Martino, "ha iniziato benissimo". Ma il pacco successivo, la Basilicata numero 6, Erica decide di non chiamarlo a differenza di suo padre. Erica chiama quindi la Liguria, pacco numero 2 e dentro ci sono 100mila euro. Forse avrebbe fatto bene ad ascoltare suo padre? Il pacco successivo è il Piemone, numero 1: 20 euro.

La prima offerta del Dottore

È arrivato il momento della prima offerta del Dottore: un cambio. Per il momento, Erica e suo padre decidono di rifiutare il cambio. Tre tiri: il Veneto, pacco numero 2, contiene 50mila euro. Vola via un altro pacco rosso. Padre e figlia adesso chiamano il pacco numero 19, la Toscana: un euro. Il terzo pacco è Gaetano dalla Campania, che ha pescato il pacco numero 9, 200mila euro. Purtroppo non un buon segno.

La seconda offerta del Dottore

La seconda offerta del Dottore è un'offerta: Erica è in gioco da 17 partite e il Dottore fa un'offerta ormai classica, 17mila euro. Mille euro a puntata. Offerta per il momento rifiutata da papà Fabio e si va avanti con i prossimi tre pacchi. La Basilicata, pacco numero 6, contiene 5mila euro. Viene chiamato in causa Pasqualino Maraja: 30mila euro. L'ultimo tiro è il Trentino Alto Adige, pacco numero 5: 15mila euro. Più blu che rossi, arriva la terza offerta del Dottore.

La terza offerta del Dottore

Erica lascia il 4 e prende il 3 accettando il cambio del Dottore. Stefano De Martino ha scherzato con il Dottore lanciando il programma che condurrà da questa sera su Rai2, Stasera Tutto è Possibile. Erica nel suo pacco aveva 100 euro e per fortuna la partita può andare avanti. Un tiro e un'offerta: il Dottore a questo punto offre una cifra ‘media', 20mila euro. I tre pacchi rossi d'altronde sono quelli: 10mila, 20mila e 300mila euro. Erica decide di chiamare il pacco numero 17, l'Umbria: 50 euro. Erica tira un sospiro di sollievo e torna alla corte del Dottore. A questo punto ci sono tre pacchi blu e tre pacchi rossi: zero euro, la ventricina, 500 euro, 10mila, 20mila e 300mila euro.