Affari Tuoi di mercoledì 5 febbraio, Federica accetta 25mila euro e fa bene: nel suo pacco solo 200 euro Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 5 febbraio la caccia al pacco fortunato di Federica per la regione Emilia Romagna, che gioca con la sorella Giulia. Dopo un inizio partita in salita, la ragazza porta a casa 25mila euro. Il suo era un pacco blu.

A cura di Sara Leombruno

Torna una nuova puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Come ogni sera il conduttore partenopeo racconterà la partita di uno dei 20 concorrenti che avrà la possibilità di giocarsi la corsa al premio da 300mila euro. Protagonista della puntata di mercoledì 5 febbraio Federica per la regione Emilia Romagna, tecnico di radiologia che gioca insieme alla sorella Giulia. Il pacco che gli è capitato in sorte è il numero 17. La specialità questa sera è il cotechino.

La partita ad Affari Tuoi di Federica dell'Emilia Romagna

Federica affronta i primi sei tiri con coraggio ed entusiasmo. Il primo è quello del 13 del Piemonte: si inizia male visto che dentro ci sono 75mila euro. Il primo rosso è andato. Il secondo è quello delle Marche, numero 6, che contiene 20mila euro. Federica però non si scoraggia e sceglie il pacco 14, da cui escono 5mila euro. Dal pacco 4, 16 e 1 escono rispettivamente 15mila, 0 e 100 euro. La prima offerta del dottore è di 35mila euro, ma la ragazza rifiuta d'accordo con la sorella.

Il cambio rifiutato e via i 300mila euro

Dopo aver rifiutato la prima offerta, Federica sceglie il pacco 18 della Sicilia, da cui escono 10mila euro. I rossi si fanno sempre meno e quindi Stefano De Martino prova a rincuorarla: "Ora mi trovi due pacchi blu", le dice. La Valle D'Aosta contiene, però, 300mila euro e la partita si fa in salita. Il pacco 2 del suo amico Angelo è dolceamaro e contiene 30mila euro. "Sfigata in amore e anche nel gioco no, dai", commenta la protagonista. Il dottore, a questo punto, non può che offrire il cambio, che Federica rifiuta: "Il 17 è un numero che a me non dice nulla ma qualcosa sento, un cambio è azzardato".

La partita, a questo punto, può solo andare meglio e infatti il tiro successivo contiene 1 euro. Dopo, a ruota, Federica chiama i pacchi che contengono 100mila euro e 500 euro. Le rimangono solo due rossi ma De Martino le ricorda: "La speranza è l'ultima a morire". Il Dottore stavolta le chiede di quanto si accontenterebbe per lasciare il gioco, lei azzarda: "50mila euro". L'offerta reale è di 19mila per 1 tiro, lei ragiona: "Fino ad ora sono stata sfortunata, per un tiro potrei provare a fare questa follia". La ragazza rifiuta.

Federica si riprende e chiama tre pacchi blu

Il pacco 10 del Trentino Alto Adige contiene 50 euro. Per due tiri il dottore le offre di nuovo 19mila euro: "Io mi sento carichissima, forse lo sono io di mio". La sorella, però, dice la sua: "Una parte di me dice di ritirare l'assegno". Federica rifiuta e va avanti. Nel 7 della Campania ci sono 75 euro. Il pubblico invoca il cotechino, ma lei chiama la Sardegna che contiene 5 euro. Il dottore per 1 tiro le offre ancora 19mila euro, ma di nuovo lei rifiuta.

Gli ultimi tiri: il dottore offre il cambio e lei accetta

La pacchista parla della mamma: "Mi ha detto: ‘Se non sai dove andare, vai sul pacco 5'", che è quello della Basilicata e contiene 10 euro. A questo punto la partita è in parità: due blu con cotechino e 200 euro e due rossi con 50mila e 200mila. Il dottore stavolta offre il cambio. Lei individua l'8: "Mi riporta a una persona bellissima che non c'è più, giocava a calcio e sulla maglia aveva il numero 8, era il mio ex fidanzato". La ragazza si commuove e insieme a lei sua sorella, per questo è felice quando Federica decide di cambiare proprio con quel pacco. Subito chiama il pacco 17, quello che aveva fino a quel momento, che contiene 50mila euro. Il dottore offre 25mila euro: "Fino ad ora sono stata coraggiosa, ora voglio rifletterci", le parole.

Federica accetta 25mila euro: il suo era un pacco blu

Per la partita di Federica c'è un lietofine. La ragazza decide di accettare l'offerta del dottore di 25mila euro e fa bene, visto che nel pacco numero 9, che chiama successivamente, ci sono 200mila euro. Il pacco numero 8 conteneva infatti 200 euro. la Liguria conteneva il cotechino.