Affari Tuoi, Federica si fa convincere dal marito e accetta l'offerta del dottore: ma torna a casa delusa Finale amaro per Federica, la Jessica Rabbit della Lombardia, che accetta l'offerta del dottore seguendo il consiglio del marito. Nel suo pacco, però, c'erano 100mila euro.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, giovedì 6 febbraio, Federica della Regione Lombardia, soprannominata Jessica Rabbit da Stefano De Martino. Igienista dentale, ha la passione per lo sport: mamma di un bimbo di 1 anno e 2 mesi di nome Daniele, ha giocato accompagnata dal marito Francesco. "Ci siamo conosciuti in palestra, lei fece il primo passo. Tutti le facevano la corte, volevo fare il prezioso" ha raccontato lui prima di dare il via alla partita che ha visto come pacco speciale dedicato alla Regione la cotoletta.

La partita di Federica ad Affari Tuoi

Cominciata in rosso la partita di Federica ad Affari Tuoi: il primo tiro ha eliminato dal tabellone 50mila euro, il secondo 200 euro, poi 300mila euro. Dopo aver eliminato altri pacchi, due blu e 5mila euro, il dottore ha offerto alla pacchista 23mila euro. "Sono tanti soldi ma ora mi sento di voler continuare, non ci sto neanche a pensare" ha dichiarato Federica prima di proseguire con i tiri. Eliminati 30mila, 10mila e 20mila euro, il dottore ha proposto il cambio: Federica ha deciso di lasciare il suo 19 per il numero 6. "Il 6 è la data di nascita del nostro bimbo" ha raccontato il marito della pacchista. Nel vecchio pacco c'erano solo 20 euro.

Eliminato un blu dal tabellone, per Federica è arrivata l'offerta da 35mila euro, rifiutata. Poi ha eliminato 0 euro e in studio si è acceso il balletto Sesso e samba. Il dottore le ha allora offerto cambio, rifiutato. Subito dopo ha eliminato dal tabellone 200mila euro, poi 75mila euro, rimanendo in gioco con un solo rosso, 100mila euro. Il dottore le ha allora offerto 10mila euro per un tiro: la coppia ha deciso di rifiutare e proseguire la partita. Subito dopo hanno eliminato 100euro e l'offerta del dottore è salita a 15mila euro. "Mi roderebbe di più se avessi 100mila euro", le parole di Federica prima di tritare l'assegno.

Il finale di Federica

Eliminato 1 euro, il dottore le ha offerto 23mila euro. Davanti al marito che l'ha invitata ad accettare, Federica ha deciso di rifiutare e aprire il numero fortunato del marito, il 17, e ha eliminato dal tabellone la cotoletta. Il dottore le ha allora offerto 35mila euro: "Ascolto mio marito. Abbiamo un bimbo e qualcosa portiamo a casa" ha commentato Federica prima di svelare il contenuto del suo pacco. Nel suo 6 c'erano 100mila euro.