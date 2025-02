video suggerito

Francesca e la sorella inseguono il loro sogno ad Affari Tuoi: vincono grazie all’offerta del dottore Finale con lieto fine per Francesca e la sorella Valentina della Regione Veneto ad Affari Tuoi. Dopo aver cambiato il pacco iniziale contenente solo 50 euro, hanno giocato con il 18 ma sul finale hanno accettato l’offerta del dottore. Bene hanno fatto: nel loro c’erano solo 5mila euro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, lunedì 17 febbraio 2025, Francesca della Regione Veneto. La pacchista del game show di Stefano De Martino tornato in onda dopo sei giorni di stop causa Sanremo ha raccontato di sé prima di dare inizio alla sua partita. Commerciante nel settore del vintage, ha giocato accompagnata dalla sorella Valentina, mamma a tempo pieno. "Il nostro obiettivo futuro è quello di riuscire a lavorare insieme, ampliare l'attività. Vedremo come va oggi", le parole prima di iniziare.

La partita di Francesca ad Affari Tuoi

I primi sei tiri di Francesca – con i quali ha rivelato quasi tutte cifre blu – si sono conclusi con la chiamata del dottore che ha proposto a Francesca un'offerta da 40mila euro. "Il tabellone è a mio favore, ringrazio ma rifiuto" ha dichiarato la pacchista prima di tritare il primo assegno. Subito dopo ha eliminato dal tabellone 1 euro, 500 euro e 200mila euro.

Il dottore ha allora proposto a Francesca e alla sorella Valentina il cambio: "Il 4 è un numero che mi piace. Al momento rifiuto", la risposta prima di fare i successivi tre tiri. Eliminati dal tabellone 20mila euro, 300mila euro e 75mila euro, il dottore le ha offerto 20mila euro per un tiro, ma Francesca ha deciso di proseguire il suo gioco e tritare anche il secondo assegno. Ha pescato i 30mila euro, il dottore allora le ha proposto il cambio e la pacchista ha così risposto: "Il 4 mi è capitato tra le mani, credo nel destino. Sento di avere 50mila o 100mila euro. Ho sognato mia zia che non c'è più, avevo vinto 50mila euro. Non c'era scritto un numero, però lei passava per il corridoio contenta. Per adesso lo tengo". Subito dopo ha eliminato dal tabellone 15mila euro e il dottore le ha offerto 15mila euro. Ma Francesca ha deciso di proseguire la corsa e chiamare il pacco contenente 75 euro. Allora il dottore le ha offerto di nuovo il cambio.

Il finale di Francesca ad Affari Tuoi

"Ho una buona sensazione, ma me l'ha offerto tante volte il cambio. Accetto" ha dichiarato Francesca prima di scambiare il suo pacco numero 4 con il 18. Il suo conteneva solo 50 euro. Eliminati anche 100 euro, Francesca e la sorella sono arrivate in finale con 100mila euro, 50mila euro e 5 mila euro. Il dottore ha offerto 25mila euro per un tiro, ma entrambe hanno scelto di proseguire il gioco chiamando il numero della zia che non c'è più, la stessa che le è comparsa in sogno: quel pacco conteneva 50mila euro. Arrivata in finalissima con 100 mila e 5 mila euro, il dottore ha proposto a Francesca 35mila euro. "Mentre facevo la pacchista in 12 puntate, ho pescato quattro volte il 18, un numero che ritorna, ed è anche il compleanno di mia mamma" ha commentato Francesca prima di accettare l'offerta. Nel suo pacco solo 5mila euro.