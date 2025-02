video suggerito

Affari Tuoi, Federica vince e la mamma si commuove: “Ha superato una malattia, essere qui è un’opportunità” Federica e sua madre Michela sono le protagoniste della puntata di Affari Tuoi in onda giovedì 27 febbraio. Le concorrenti, dopo un inizio tragico, arrivano ai “soldi sicuri” e infine accettano l’offerta del Dottore. Nel loro pacco, però, c’era una cifra più alta. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

Nella puntata di Affari Tuoi, in onda giovedì 27 febbraio su Rai1, gioca Federica dal Trentino Alto Adige con il pacco numero 19. La concorrente ha una start up di prodotti di dermocosmesi e lavora con sua madre Michela, insieme a lei anche nel game show. Dopo un inizio tragico – con i 300mila euro che vanno immediatamente via – madre e figlia tornano a casa con l'offerta del Dottore da 50mila euro. Nel loro pacco, però, c'era una cifra più alta.

La partita di Federica e Michela

Federica comincia la sua partita con un pacco da 5mila euro. Immediata, però, l'inversione di rotta: subito via i 300mila euro. A consolare madre e figlia c'è il pacco contenente i canederli, un momento accompagnato dalla solita corsa in studio di Stefano De Martino. La scia fortunata prosegue, con le concorrenti che salutano solo 1 e 50 euro. Gioia grande e consueta performance di dance sulle note di Anema e Core quando la concorrente spacchetta lo 0 euro.

Quando il Dottore chiama, chiede per bocca del conduttore se a Michela piaccia Affari Tuoi. La risposta della concorrente scatena l'ilarità generale: "Dopo nove anni di matrimonio o si gioca a burraco o si gioca ad Affari Tuoi. Io ho scelto Affari Tuoi". Le due non accettano l'offerta da 33mila euro. Poco dopo vanno via 20mila, 10, 100 e 75mila euro. La partita prosegue bene, due pacchi blu da 500 e 20 euro. Federica rifiuta l'offerta da 40mila euro: "Ho sempre lavorato, fin da quando sono piccola, anche se mia mamma c'è sempre stata. Conosco il valore dei soldi ma rifiuto l'offerta. Io e mia mamma una cosa sola". Stefano De Martino vedendo Michela emozionata, le chiede il perché:

Mia figlia è un gioiello, ha imparato da me, le ho fatto da mamma e da papà. Da papà non le ho saputo fare. Federica è forte, ha superato una malattia importante, i disturbi alimentari e l'anoressia. Per me essere qua è un'opportunità di crescita e di forza. Ha dimostrato di essere forte.

Il finale di Federica e Michela

Quando in gioco rimane un solo pacco blu, Federica rifiuta il cambio e l'offerta da 50mila euro. La concorrente sceglie di proseguire con i tiri: via 15mila, poi 30mila e infine i 200mila euro. Vanno via anche i 200 euro e Stefano De Martino si lascia andare al suo "Soldi sicuri!". In gioco, infatti, solo 10mila, 50mila e 100mila euro. Federica rifiuta l'offerta da 50mila euro e va avanti. Sul tabellone da una parte 100mila, dall'altra 10mila euro. Per la terza volta il Dottore offre 50mila euro e questa volta Federica cede. Nel suo pacco, però, aveva 100mila euro.