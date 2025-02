video suggerito

La partita di Angelo ad Affari Tuoi sembra prendere una brutta piega, ma alla fine porta a casa 20mila euro Puntata a rischio fino all'ultimo secondo quella di Angelo e Ambra ad Affari Tuoi. Il poliziotto del Friuli Venezia Giulia, però, riesce a portare a casa 20mila euro, grazie all'aiuto della sorella Ambra.

A cura di Ilaria Costabile

Il protagonista della partita di sabato 22 febbraio di Affari Tuoi è Angelo dal Friuli Venezia Giulia, nella vita fa il poliziotto e racconta: “Sono figlio di contadini, mia mamma e papà sono viticoltori. Negli anni ho fatto diverse cose, il cameriere per racimolare un po’ di soldi, poi mi sono arruolato, ho girato l’Italia in lungo e in largo e poi c’è stata la svolta del concorso in polizia. Sì sono in volante, in giro tutto il giorno". Ad accompagnarlo c'è la sorella Ambra, che di lui dice: "È un angelo, è tanto buono, premuroso". I due affrontano il gioco tra battute e scherzi.

La partita di Angelo e sua sorella Ambra

La partita inizia con i primi sei tiri e Angelo chiama il pacco numero 2 della Calabria, che porta via 50mila euro. Il secondo tiro è la Sardegna con 100 euro. Ambra chiama il terzo pacco il Lazio con 5 euro, quarto tiro si punta alla Basilicata con un pacco che contiene 15mila euro. Prossimo tiro Angelo punta alle Marche con 500 euro. L’ultimo tiro è diretto in Piemonte, dove è nata la mamma del protagonista di questa sera, il pacco contiene 200 euro. “Dottore, facciamo guardia e ladri oggi. Lei si dichiara un ladro” dice scherzando De Martino a telefono con il dottore. Si parte con una prima offerta di 38mila euro. “È una bellissima cifra, che in due anni buoni di lavoro non ce la facciamo. La partita è lunga, non è neanche finito il primo tempo, io rifiuto l’offerta”. Dice Angelo rifiutando l’offerta.

Si passa ai tre tiri successivi e Ambra chiama la Liguria, che contiene 30mila euro. Il secondo tiro porta fratello e sorella in Sicilia, Angelo: “No capricci, con quei ricci” dice alla concorrente Siciliana che, però, ha pescato proprio il pacco da 300mila euro. L’ultimo tiro della tripletta spetta ad Ambra, che indecisa tra Toscana e Veneto, poi punta a quest’ultimo, ma c’erano 5mila euro dentro.

Il gossip con la pacchista del Molise

Arriva la chiamata del dottore, che offre il cambio. “Guarda dimmi tu” dice Angelo alla sorella che però gli consiglia di non cambiare pacco: “Anche io mi sento di provare ancora così” aggiunge. Gli toccano tre tiri. La prima regione chiamata è la Val d’Aosta che porta via 10mila euro. Prossimo tiro è la Toscana con zero euro. Ambra continua e chiama il Molise, De Martino: “Ma qui c’è del gossip, Gaetano aveva detto che c’era una liaison, che qui ci fosse una piacevolezza per il corpo di Polizia” dice il conduttore e poi si rivolge alla pacchista che spacchetta, andando da Angelo gli dice: “Secondo me un bacetto se lo merita” e infatti nel pacco ci sono 75 euro. Il bacio è assicurato. Il dottore chiama e offre 30mila euro: “Come cifra è onestissima, però per un tiro, lo facciamo dai. Vogliamo ambire a qualcosa di più” dice Angelo rifiutando l’offerta del dottore. Ambra propone di aprire l’Emilia Romagna, ma Angelo vuole il Trentino Alto Adige che però contiene 100mila euro.

Angelo arriva alla fine con soldi sicuri

Un’altra chiamata è in arrivo e la proposta è un cambio: “Non so da casa, mi dicevo di non cambiare mai, ma non so” su suggerimento della sorella rifiuta il cambio e apre il pacco che le aveva detto prima, ovvero il numero 4 che contiene la Pinza. Il dottore si gioca i tiri con le carte, ed esce l’offerta. Due tiri valgono 20mila: “Il dottore sta facendo la sua partita e io la mia, mi ha offerto una cifra onesta, mi piace che continui a darmi questa opportunità, non mi voglio far scomporre dalle sue mosse, 20mila in un anno di lavoro, ma tanto, li fai. Ma io rifiuto l’offerta”.

Angelo deve tirare due volte e passa la palla ad Ambra, che sceglie la Campania, la new entry che porta con sé un euro. Il prossimo pacco, sempre chiamato da Ambra che ormai ha preso il timone del gioco, è l’Umbria che ha 50 euro. La chiamata del dottore arriva puntuale e per un tiro offre 38mila euro. “Mi fa strano che a sto punto il dottore non mi abbia offerto il cambio. Sicuramente avrei avuto a livello di probabilità di prendere un rosso. Io sti soldi non li faccio in due anni, ma c’è la possibilità di fare qualcosina in più e rifiuto”.

Ambra sceglie di chiamare la Puglia, ma dentro c’erano 200mila euro. Ma il dottore offre il cambio. I due rifiutano il cambio. “Il 17 è nato il nostro fratellino e lo terrei” dice Ambra, per cui i due decidono di aprire il pacco dell’Abruzzo che contiene i 20 euro, per cui in gioco ci sono 20mila e 75mila euro. L'offerta del dottore è allettante con 47.500 euro, ma i due decidono di tritare l'assegno. Alla fine nel loro pacco, il numero 5, ci sono 20mila euro.