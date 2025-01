Daniela accetta 75mila euro ad Affari Tuoi: “Ma sento che nel mio pacco ce ne sono 300mila”. Aveva ragione

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Nella puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio, a giocare è Daniela, concorrente che arriva dalla Sicilia. Si occupa di ricerca clinica per una società farmaceutica e gioca insieme alla sorella Giada, decoratrice di ceramica. Daniela scopre di avere pescato il pacco numero 8 e comincia la sua partita. Il primo tiro si rivela essere fortunato e le due sorelle eliminano il pacco da 50 euro. La prima offerta del dottore arriva dopo una serie di tiri di successo che eliminano solo il pacco di 75mila euro tra i migliori: si tratta di 41mila neuro che Daniela decide di tritare.

La partita delle sorelle Giada e Daniela

La puntata prosegue molto bene: a poco meno di metà partita le due sorelle possono ancora contare su 7 pacchi rossi e 4 pacchi blu. Il dottore offre loro un cambio. “Non ci sono numeri cui sono particolarmente legata”, spiega Daniela, “Non ho mai nemmeno giocato e quindi per il momento continuerei a mantenere il mio pacco. Rifiutiamo il cambio”. La partita prosegue con altri tre tiri ma il primo elimina subito i 200mila euro. Non va meglio con il secondo che elimina il premio da 100mila euro. Arriva la seconda offerta che consiste in 31mila euro che le concorrenti rifiutano. Il dottore Pasquale Romano propone nuovamente un cambio che le sorelle rifiutano: “Statisticamente ci converrebbe cambiare visto che sono rimasti in gioco più pacchi rossi rispetto a quelli blu. Però la parte più istintiva mi dice che non c’è alcun numero con il quale farei cambio”. Giada, però, sorprende Daniela: “Sarei tentata di cambiarlo. Ci sono il pacco numero 11 e quello 19 che mi hanno colpita. Senza nessun motivo, a sensazione. Ma non voglio condizionarla, la partita è sua e deve fare quello che sente”. Ma Daniela continua a rifiutare il cambio e riesce a eliminare anche il pacco da 0 euro. L’unico blu rimasto in gioco è quello da 100 euro, gli altri sono tutti rossi e la partita sembra ormai volgere a favore delle concorrenti.

Daniela scopre che aveva ragione: nel suo pacco ci sono 300mila euro

Il dottore torna alla sua offerta originale e propone alle due 41mila euro che Giada e Daniela rifiutano. Il dottore chiede quindi loro quanto vorrebbero per chiudere la partita e tornare a casa. “Duecentomila euro”, rispondono loro, una cifra che Romano non prende in considerazione. Rilancia, però, con un’offerta da 49mila euro. L’offerta tenta Daniela ma Giada intende giocare fino alla fine: “Quando ti ricapita? Giocherei fino alla fine”. Daniela tentenna ancora un po’, sembra combattuta ma poi decide di andare avanti e fa bene, perché il nuovo primo tiro elimina il pacco da 5mila euro. Per il secondo tiro decidono di puntare sul pacco numero 18 ed eliminano 50mila euro.Restano sul piatto i pacchi da 100 euro, 20mila euro e 300mila euro. Il dottore richiama e offre alle due sorelle 75mila euro, “Qui si ragiona”, analizza Giada, “Ma mi porta a pensare: perché ci ha offerto una cifra così alta?”. La donna è convinta che i 300mila euro siano nel pacco numero 11, quello dell’Abruzzo. Dopo un veloce ragionamento e considerando la cifra offerta loro, le sorelle decidono di fermarsi. Non resta che scoprire cosa contiene il loro pacco e cosa, invece, il pacco numero 11, quello che Giada avrebbe voluto prendere. Alla fine, Daniela scopre di avere avuto ragione fin dall’inizio: era il suo pacco, quello numero 8, a contenere i 300mila euro.