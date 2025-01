video suggerito

La puntata del 31 gennaio di Affari Tuoi, la partita di Pasquale dalla Calabria La puntata di affari Tuoi di venerdì 31 gennaio: concorrente in gioco è Pasquale dalla Calabria. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

Ilaria Costabile

Il concorrente in gara nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 31 gennaio è Pasquale dalla Calabria, da Maierato Vibo Valentia, in trasmissione da 29 puntate. Operaio in un'azienda. Ad accompagnarlo è il fratello Francesco, anche lui operaio.