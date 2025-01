Ad Affari Tuoi Sara e Andrea cedono al Dottore ma sbagliano: nel loro pacco avevano 200mila euro

video suggerito

Nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 18 gennaio giocano Sara e Andrea dall'Umbria. La coppia si intimorisce e accetta l'offerta del Dottore, ma sbaglia. Nel loro pacco avevano 200mila euro.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 18 gennaio gioca Sara dall'Umbria con il pacco numero 10. Ad accompagnarla c'è suo marito Andrea, con cui ha una figlia. La coppia accetta l'offerta del Dottore ma sbaglia: nel loro pacco avevano 200mila euro.

La partita di Sara e Andrea

La partita inizia con un pacco rosso contenente 50mila euro e due blu, uno con 100 euro e uno con 500 euro. Dopo i primi tre tiri, vanno via solo 2o, 15mila e 50 euro. Campane a festa in studio per i pacchi rossi ancora in gioco. "Grande inizio, complimenti" commenta Stefano De Martino. La prima offerta del Dottore è di 41mila euro, ma i due rifiutano. Poco dopo vanno via 30mila euro. È di nuovo festa in studio quando Sara e Andrea trovano prima gli strangozzi, poi il pacco contenente 0 euro. La seconda proposta del Dottore è un cambio, ma la coppia rifiuta: "Crediamo nel nostro pacco". I tre tiri successivi si aprono negativamente ma si chiudono con due pacchi blu: 300mila, poi 20 e infine 10 euro. La terza offerta del Dottore è di nuovo di 41mila euro ma, ancora una volta, Sara e Andrea rifiutano. Con i tiri seguenti, vanno via 20mila e 75mila euro e 75 euro. In gioco rimangono quattro pacchi rossi e solo uno blu da 1 euro. "Che partita elettrica" osserva il conduttore.

Il finale di Sara e Andrea

Sara e Andrea accettano l'ultima offerta del Dottore da 51mila euro. "Sono una famiglia giovane, la piccola Ludovica ha solo 14 mesi. Siamo felici che abbiano questi soldi" chiarisce Stefano De Martino. Il conduttore chiede alla coppia di continuare la partita per mostrare come sarebbero andate le cose. I due non avevano il pacco contente 100mila euro. "Avremmo avuto un finale rosso, ma con due cifre molto distanti, 5mila e 200mila euro" spiega il conduttore. "Ho avuto paura, un tiro cambia tutto. Non è detto che io abbia un rosso importante" ammette Sara.