Belen Rodriguez: “Con De Martino avevamo superato la crisi del settimo anno. Oggi mi sento una donna diversa” Dal 20 novembre Belen Rodriguez torna in tv con il programma Amore alla prova- La crisi del settimo anno. La conduttrice ha vissuto e superato la temuta ‘crisi del settimo anno’ con l’ex Stefano De Martino, ma qualcosa nel loro rapporto si è rotto: “L’avevamo pure superata, ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Belen Rodriguez tornerà presto in tv con Amore alla prova- La crisi del settimo anno, in onda dal 20 novembre su Real Time. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la conduttrice ha raccontato di aver vissuto e superato la temuta ‘crisi del settimo anno' con l'ex compagno Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago. Alla fine però, dopo numerosi ritorni di fiamma, alti e bassi, il loro rapporto è arrivato comunque al capolinea.

Belen Rodriguez e la ‘crisi del settimo anno' con Stefano De martino

Belen Rodriguez ha raccontato che la nuova avventura televisiva che la vedrà protagonista, Amore alla prova- La crisi del settimo anno, è un programma che "sembra cucito addosso a me". E anche l'argomento, le relazioni e le crisi coniugali, sono qualcosa a cui si sente piuttosto vicina. Alle pagine del settimanale ha infatti spiegato di aver attraversato (e superato) la famigerata ‘crisi del settimo anno' con Stefano De Martino, anche se poi il loro rapporto non è continuato: "L'avevamo pure superata, ma alla fine dopo dieci anni ci siamo comunque lasciati". Ad oggi si sente una " donna diversa", che ha acquisito maggiore sicurezza di sé. "Certo, il fisico non è più quello di quando avevo trent’anni, ma comunque non mi sento vecchia. Ho acquisito più consapevolezza. E forse pure un pizzico di saggezza in più", ha ironizzato a proposito del suo corpo.

Il "clima sereno" con Stefano De Martino

Nonostante il loro amore sia finito da tempo, Belen e Stefano De Martino hanno mantenuto un rapporto sereno anche per il bene del figlio avuto insieme, il piccolo Santiago, che oggi ha 11 anni. Il settimanale Chi ha paparazzato la conduttrice in una mattina di ottobre mentre sale sull'auto dell'ex marito, che le ha fatto la cortesia di accompagnarla a un incontro di lavoro. "Il clima tra loro non è mai stato così sereno. Si sono amati moltissimo e si vogliono ancora bene", si legge sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.