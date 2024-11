video suggerito

Belen Rodriguez e i retroscena sugli ex: “C’è chi dormiva sullo zerbino, uno ha giurato di aspettarmi per sempre” Belen Rodriguez è tornata a parlare dei suoi ex e stavolta lo ha fatto in un modo decisamente singolare. Nello spot di Amore alla prova, il programma che condurrà su Real Time, ha svelato alcuni retroscena sulle sue relazioni passate, senza mai fare nomi diretti: “C’è chi mi ha scritto poesie, ma nessuno è stato così coraggioso da affrontare una grande prova d’amore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Belen Rodriguez torna a parlare dei suoi ex e stavolta lo ha fatto in un modo decisamente singolare. La modella e showgirl sta per tornare in televisione alla conduzione di Amore alla prova, la crisi del settimo anno, da mercoledì 20 novembre in prima serata su Real Time. Ed è proprio nello spot promozionale del programma che ha deciso di fare delle rivelazioni su alcuni suoi ex, senza mai fare i nomi. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Belen Rodriguez suoi suoi ex

Belen Rodriguez ha avuto una vita sentimentale turbolenta. Dopo essere stata insieme a Fabrizio Corona, ebbe una storia con Stefano De Martino, che sposò e col quale ebbe il piccolo Santiago. Dopo essersi lasciati, i due sono tornati insieme più volte, ma l'epilogo è sempre stato lo stesso. La showgirl è stata anche con Andrea Iannone e con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto sua figlia Luna Marie. Le ultime frequentazioni sono quelle con Elio Lorenzoni e Edoardo Angelo Galvano.

Nello spot pubblicitario, la showgirl ha detto: "Mi hanno scritto poesie e chi ha cantato serenate, c'è chi ha dormito fuori dalla porta sopra il tappetino per una notte intera e c'è anche qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita. Nessuno, però, è mai stato così coraggioso da affrontare una prova d'amore così grande. Noi seguiremo quattro coppie in crisi pronte a mettere il loro amore alla prova".

La vita privata di Belen Rodriguez

Dopo la lunga relazione mediatica con l’ex marito Stefano De Martino, la showgirl ha deciso di cambiare approccio e viversi la sua vita privata lontano dai social. Attualmente, sta insieme a Angelo Edoardo Galvano: i due sono una coppia dallo scorso marzo, quindi da circa otto mesi. La loro relazione è fondata su privacy e riservatezza e quindi non si sa molto altro. L'obiettivo di Belen, in questo caso, è stato quello di tenersi il più possibile lontana dai rumors su possibili rotture, come successo questa estate, quando l’assenza di Angelo dal suo profilo Instagram durante le vacanze aveva fatto pensare che fosse tornata single.