Milly Carlucci: “Vorrei Maria De Filippi a Ballando con le stelle” e svela se ha mai fatto ritocchi estetici Dopo il successo di Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci si sente soddisfatta professionalmente. A 70 anni è attenta all’alimentazione e fa sport regolarmente, ma si concede anche qualche aiutino: “Ho cominciato anni fa una serie di cure dermatologiche che aiutano a tenere pelle e muscoli della faccia tonici”. E sul programma che conduce dal 2005: “Porterei Maria De Filippi e Silvia Toffanin nel mio show, con Maria ci provo da un po’”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Dopo il successo di Ballando con le Stelle, che nell'edizione di quest'anno ha battuto la concorrenza di Tú sí que vales su Canale 5, Milly Carlucci ora pensa a un nuovo progetto: "Vorrei far nascere un nuovo fenomeno televisivo, proprio come è stato con Ballando. L'unica certezza che ho è che realizzerò un programma nella prima parte del 2025, ma non so quale sarà la scelta della Rai", dice in un'intervista al settimanale Oggi. A settant'anni, le piacerebbe diventare nonna, ma resta cauta: "È un argomento delicato, se ne può parlare quando le cose succedono, non prima. Mia figlia Angelica non è incinta". E sul programma che conduce dal 2005, svela: "Porterei De Filippi e Toffanin nel mio show, lanciamo un appello. Intanto, con Maria ci provo da un po'".

"Porterei Maria De Filippi nel mio show"

Negli ultimi anni, accanto ai balli, Ballando con le Stelle ha dato molto spazio anche alle storie dei concorrenti. Rispetto al format dei talent di Maria De Filippi, però, Carlucci sottolinea una differenza sostanziale: "Il nostro è un genere diverso, non è che a priori diciamo a un concorrente di raccontarci questo o quello. Da noi il ballon muove emozioni, scioglie nodi interiori, crea condizioni per parlare di sé". Maria, però, è un suo pallino da anni: "Porterei De Filippi e Toffanin nel mio show, lanciamo un appello. Intanto, con Maria ci provo da un po'". La conduttrice, poi, ha anche commentato la presunta liaison tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, due dei protagonisti dell'edizione di quest'anno "Tra loro c'è grande complicità, se poi c'è anche altro lo scopriremo vivendo. Anzi, ballando. Comunque, io sono l'ultima a sapere le cose". I due, qualche ora fa, hanno raccontato il loro viaggio in Puglia con un video postato su Instagram. La conduttrice televisiva lo ha portato nella sua terra per fargli conoscere i suoi amici e la sua famiglia: "Aveva bisogno di una pausa", ha scritto.

L'uso della chirurgia estetica

Milly Carlucci ha da poco compiuto 70 anni e il suo segreto è la "disciplina degli sportivi": "Il pattinaggio artistico praticato da ragazza ha lasciato strascichi, ma mi ha dato una disciplina mentale e la volontà di stare in forma. Faccio ogni mattina mezz'ora di ginnastica, pedalo sulla bicicletta statica. Poi, all'ascensore preferisco le scale e cammino ogni volta che posso, così i 10mila passi che bisogna fare in una giornata li faccio più facilmente", ha detto al settimanale. E sui ritocchini estetici: "Ho cominciato anni fa una serie di cure dermatologiche che aiutano a tenere pelle e muscoli della faccia tonici. Anche in questo caso servono disciplina e costanza. Devi essere una persona che non prende il sole, non beve, non fuma".

La conduttrice ha confessato di stare anche molto attenta all'alimentazione: "Non è solo questione di magrezza, ma anche di salute. Io sono diventata intollerante al lattosio e al glutine e così ho bisogno di mangiare in un certo modo, per esempio la pasta di grano saraceno. Comunque, sulla mia tavola c'è un po' di tutto. Tranne i dolci, che mi creano infiammazioni. Compenso però con il cioccolato, quello amaro".

Il rapporto con la figlia Angelica e il presunto ruolo di nonna

Lo scorso 29 giugno Angelica Donati, figlia dei Carlucci, ha sposato Fabio Borghese, figlio del principe Alessandro Borghese. Ad officiare la romantica cerimonia, che si è tenuta presso la Villa Medicea di Montevettolini, in Toscana, proprio la conduttrice. "Si vede nel ruolo di nonna?", è stata una delle domande poste dai giornalisti del settimanale. "È un argomento delicato, se ne può parlare quando le cose succedono, non prima. Angelica non è incinta. I bambini sono preziosissimi, ma non vorrei mettere pressione a mia figlia parlando di questo", la risposta. Tra la figlia e suo marito, ci sono ben vent'anni di differenza: il noto manager, infatti, ha 58 anni, mentre Angelica 38.