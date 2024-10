video suggerito

Federica Pellegrini: "Serena per le critiche a Ballando. Un altro figlio? L'idea c'è, ma non ora" Federica Pellegrini ha parlato della sua esperienza a Ballando con le Stelle, in coppia con Angelo Madonia: "Sono serena davanti alle critiche. Lui è molto protettivo". Quanto alla sua famiglia, la piccola Matilde e il marito Matteo Giunta, ha confessato: "Dopo 9 mesi sentivo il bisogno di fare qualcosa per me. Un altro figlio? L'idea c'è ma non ora".

A cura di Elisabetta Murina

Federica Pellegrini è una delle ballerine di Ballando con le Stelle 2024. Dopo una lunga carriera nello sport, l'ex nuotatrice si sta mettendo alla prova sulla pista da ballo. "Adesso sto facendo l'opposto, ballando devo mostrare quello che ho dentro", ha raccontato in una lunga intervista al settimanale Chi a proposito dell'esperienza nello show di Rai1, in coppia con Angelo Madonia. Da poco è anche diventata mamma della piccola Matilde, avuta con il marito Matteo Giunta.

Il percorso di Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle

Nonostante una carriera olimpica nel nuoto, abituata alla competizione e allo stress, Federica Pellegrini ha ammesso di star lavorando molto per Ballando con le Stelle, soprattutto sulle sue emozioni: "Per una come me, molto introversa, abituata a tenersi tutto dentro, sto lavorando proprio al contrario perché il ballo è far vedere agli altri quello che hai dentro. Se piano piano riuscissi a portare all’esterno le emozioni, avrei vinto la mia personale gara".

La concorrente è in coppia con Angelo Madonia, fidanzato di Sonia Bruganelli: "Gli ho chiesto perché non l'hanno fatto ballare con Sonia, lui mi ha detto che la loro è una scelta professionale, fatta da entrambi. È molto protettivo, ha risposto ai giudici pensando fossi in difficoltà". La nuotatrice accetta con tranquillità le critiche dei giudici, avendo molto rispetto delle loro opinioni: "Sono molto serena, mi hanno persino chiesto come mai sono così. Penso che alla base ci sia della stima reciproca. Se Selvaggia Lucarelli mi dice che non so ballare, le rispondo che lo so e finisce lì". Al momento non punta alla vittoria perché nel programma sta imparando qualcosa di nuovo: "La gente si sta accorgendo che c'è dell'altro oltre l'atleta".

L'amore per la figlia Matilde

Pellegrini ha accettato di partire per Ballando con le Stelle perché ha potuto contare sull'appoggio del marito Matteo Giunta. Per il programma, la famiglia si è trasferita a Roma: "Senza di loro qui non avrei accettato di partire per questa avventura. Dopo nove mesi che stavo a casa con la piccolina cominciava a sentire il bisogno di fare qualcosa per me. Matteo è qui". Nonostante siano passati solo pochi mesi dalla nascita della primogenita, la nuotatrice non esclude l'idea di diventare di nuovo mamma, anche se non subito: "In questo momento di impegni e incastri non semplici, non abbiamo la minima intenzione. Nella nostra testa l'idea di aggiungere un altro bebè alla famiglia c'è, ma non ora".