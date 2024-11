video suggerito

Federica Nargi: "Mio marito Alessandro Matri preoccupato di me e Luca Favilla a Ballando con le stelle" Federica Nargi è una delle protagoniste di Ballando con le Stelle 2024. L'esperienza in tv è per lei "un'occasione da cogliere", ma in un'intervista racconta il peso della lontananza da Alessandro Matri: "Lui geloso del ballerino Luca Favilla? La preoccupazione c'è, tutto può succedere". E sulle figlie Sofia e Beatrice: "Mi mancano, ma se vuoi realizzare un sogno devi lavorare".

Ex velina, modella e showgirl, Federica Nargi è una delle protagoniste di Ballando con le Stelle 2024. Insieme a Bianca Guaccero riesce sempre a posizionarsi in alto nella classifica di gradimento dei giudici e, in effetti, è sempre stata una che si lascia trasportare dalla musica: "Danzare mi libera, amo la compagnia e i miei amici mi considerano l'anima della festa". In un'intervista a Chi, parla della sua esperienza nel programma condotto da Milly Carlucci e della lontananza dal marito Alessandro Matri: "Mio marito geloso nel vedermi con il ballerino Luca Favilla? La preoccupazione c'è, come in tutti i lavori. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo". E sulla mancanza delle figlie Sofia e Beatrice: "So che a loro manco, ma cerco di fargli capire che mamma lavora. Se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare. La mamma non le ha abbandonate".

La lontananza da Alessandro Matri e le figlie

Alla domanda se il marito fosse geloso nel vederla con danzare con il ballerino Luca Favilla, Federica Nargi ha risposto sincera: "Lui è talmente sicuro di sé che…scherzo. La preoccupazione c'è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo". Dal loro amore sono nate Sofia e Beatrice, che hanno rispettivamente 8 e 5 anni. Lasciare le figlie a Milano è stata per la showgirl la cosa più difficile: "So che manco loro da morire. Dopo un mese e mezzo iniziano a chiedere di me. Soprattutto la più piccola, Beatrice. A scuola piange, le manco; ho cercato di farle capire che mamma lavora. Spero che questa esperienza serva alle mie figlie per capire che, se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare. La mamma non le ha abbandonate, questo è un po' il peso che si portano tutte le madri che lavorano".

La sua partecipazione a Ballando con le stelle è stato per lei un modo per superare i suoi limiti, un'occasione da cogliere. Ma questo non vuol dire mettere da parte la famiglia: "Voglio stare in questo mondo, ma le bambine saranno sempre la priorità. Ho potuto partecipare perché mio marito mi appoggia, i miei suoceri ci aiutano e anche i miei genitori salgono da Roma per dare una mano. Domenica, dopo ogni puntata, corro da loro".

"Nascondo i problemi, a Ballando riesco a sentirmi leggera"

Nel programma su Rai 1, così come nella vita quotidiana, Nargi appare solare e sorridente. Al settimanale, confessa che questo è il suo modo di vivere la vita: "Tengo per me i miei problemi, non li faccio pesare su chi mi sta vicino. Questa cosa, però, a un certo punto mi sovrastava. Tenere tutto dentro per far vedere la mia parte positiva, energica, mi portava a volte a crollare. Anche io ho miei problemi che, pur non essendo gravi, devo dimenticare per fare forza agli altri. Per questo avevo bisogno di lasciarmi andare e il ballo mi ha aiutata". Nel corso della sua esperienza al programma, Nargi è stata apprezzata anche da Selvaggia Lucarelli, spesso ritenuta come la giudice più difficile da convincere: "A me interessa di più arrivare alle donne, quando Lucarelli mi ha fatto i complimenti, dicendo che non uso strategie, mi sono sentita capita. Alla fine non faccio niente di particolare per voler piacere, sono così e lo dico: parlo con tutti, rido con tutti, mangio la pizza con tutti. Mi piace stare in mezzo alla gente, sono cresciuta così".