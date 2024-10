Federica Nargi ieri e oggi: com’è cambiata la concorrente di Ballando con le Stelle

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Federica Nargi è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera su Rai 1 condotto da Milly Carlucci in cui si esibisce insieme il ballerino Luca Favilla. Nargi, 34 anni, è da anni un volto noto in televisione, dove ha esordito a soli 18 anni come velina di Striscia la notizia in coppia con Costanza Caracciolo. Imprenditrice beauty e testimonial di diversi brand, scopriamo com'è cambiata in questi anni.

Com'era Federica Nargi agli inizi della sua carriera

Nonostante sia ancora giovanissima, essendo classe 1990, la carriera di Federica Nargi inizia nel 2007 a soli 17 anni quando si aggiudica la fascia di Miss Roma, classificandosi undicesima a Miss Italia dello stesso anno. L'anno successivo comincia l'avventura a Veline che la porterà, insieme a Costanza Caracciolo, a Striscia la Notizia per ben quattro anni. In quegli anni, Nargi porta lunghi capelli corvini leggermente scalati, in contrasto con la chioma biondo cenere di Caracciolo.

Seguono poi le avventure a Pechino Express, nel 2012, e Cuochi e Fiamme, sempre in coppia con Costanza Caracciolo. Negli anni successivi comincia a fare da testimonial per diversi brand e presenta Colorado. In quegli anni Nargi cambia look optando per un castano color miele con una serie di colpi di sole sul biondo.

Nel 2016 Federica Nargi diventa mamma per la prima volta: il 26 settembre dalla relazione con il calciatore Alessandro Matri nasce Sofia e il 16 marzo 2019 nasce Beatrice.

Federica Nargi oggi, da Striscia la Notizia a Ballando con le Stelle

Negli anni Federica Nargi ha saputo giocare con gli hair style, cambiando taglio e colori, destreggiandosi tra diversi stili. Quest'estate ha deciso di provare un cambio look estremo con lunghe treccine, per poi tornare prima al caschetto e poi a un bob leggermente mosso che arriva a toccare quasi le spalle.

Durante le esibizioni delle prime due puntate, Nargi ha saputo conquistare i giudici con la sua presenza in pista, spaziando tra i diversi generi e anche tra i diversi look. Nelle prime due puntate, infatti, ha sfoggiato due mini abiti con le frange sia oro che rosso: in entrambi casi ha cambiato hairstyle scendendo in pista con delle lunghe extension che esaltavano i movimenti.

