Federica Nargi a Ballando con le Stelle, doppio look in semifinale: dalle trasparenze all'abito lingerie Federica Nargi è una delle finaliste di Ballando con le Stelle. Ieri, in occasione della semifinale, ha incantato tutti con un doppio look: ecco cosa ha indossato per esibirsi prima col compagno Alessandro Matri, poi col ballerino Luca Favilla.

A cura di Valeria Paglionico

Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, è arrivato quasi al termine e sono moltissimi gli spettatori che non vedono l’ora di scoprire il nome del vincitore. Ieri sera è andata in onda la semifinale e tutti i concorrenti sono stati raggiunti sul palco a sorpresa da un loro familiare. Per Federica Nargi la produzione aveva scelto come suo ospite speciale il papà ma quest’ultimo, ritenendo di non avere particolare talento come danzatore, ha lasciato il posto ad Alessandro Matri, il compagno dell’ex velina. Cosa ha indossato per questo esclusivo ballo di coppia?

L'esibizione di coppia con Alessandro Matri

Federica Nargi è una delle favorite di questa edizione di Ballando con le Stelle e anche durante la semifinale non ha smentito le aspettative dei fan, totalizzando il massimo dei punti e aggiudicandosi un posto in finale. Al di là dell’esibizione con il partner artistico Luca Favilla, tra i momenti più emozionanti della serata c’è stato il ballo “a sorpresa” col compagno Alessandro Matri. Da sempre icona di bellezza e di stile, anche in quest’occasione l’ex velina è riuscita a distinguersi per sensualità e glamour. Ha infatti seguito il trend più gettonato del momento, quello dell’effetto vedo-non vedo con un abito in pizzo trasparente decorato all-over con dei ricami floreali argentati ricoperti di perline a effetto sparkling, un modello con la scollatura generosa, un maxi spacco laterale e dei tagli su fianchi e schiena.

Federica Nargi con lo slip dress di raso

Per l'esibizione con Luca Favilla Federica si è cambiata ma non per questo ha rinunciato alla sensualità. Per ballare una rumba sulle note di L'importante è finire ha indossato uno slip dress in grigio perla, un modello in stile lingerie con dettagli in pizzo sulla scollatura, maxi spacco laterale e cut-out sulla schiena. L’ex velina non ha rinunciato ai tacchi da ballo e a un ulteriore tocco scintillante con una serie di gioielli di cristalli, mentre per quanto riguarda l’acconciatura ha tenuto i capelli ondulati e legati in un mezzo raccolto (ma con due ciuffi lasciati liberi sui lati del viso). Cosa indosserà per la finale di sabato 21 dicembre?