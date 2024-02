Federica Nargi col caschetto: perché ha tagliato drasticamente i capelli Federica Nargi ci ha dato un taglio drastico: ha fatto visita al parrucchiere e ha cambiato drasticamente look. Ecco le sue prime foto dopo l’addio ai capelli lunghi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È tempo di cambiamenti drastici per Federica Nargi: nelle ultime ore ha fatto visita al parrucchiere di fiducia e ci ha dato un taglio netto, documentando poi tutto sul suo profilo social, dove ha spiegato il motivo per cui ha sentito il bisogno di fare un gesto tanto "estremo". I fan sono rimasti letteralmente senza parole nel vederla trasformata ma allo stesso tempo hanno apprezzato moltissimo la rivoluzione hair, complimentandosi con lei sia per la scelta che per il coraggio. Dimenticate i capelli extra long dell'ex velina, oggi sfoggia un caschetto sbarazzino che la rende sofisticata e super chic.

Il cambio look di Federica Nargi

È fin dai tempi di Striscia la Notizia che Federica Nargi ha sempre portato i capelli lunghi e fluenti, tanto che erano diventati ormai il suo "marchio di fabbrica". Ora però le cose sono cambiate: si è affidata a Chiara Ambrosano del salone di bellezza Scarpette Tatouche e ha rivoluzionato drasticamente il suo hair look.

Federica Nargi dopo il taglio

Ha tagliato tutto e adesso sfoggia un caschetto corto e leggermente asimmetrico, ovvero più corto sulla nuca e leggermente più lungo sul davanti. Federica non ha rinunciato al castano scuro, il suo colore naturale, e neppure ai due ciuffetti frontali più chiari, dettaglio in pieno stile anni '90 che ha aggiunto un tocco fresco e originale all'acconciatura.

Il nuovo caschetto di Federica Nargi

Federica Nargi spiega perché ha tagliato i capelli

"In un momento di pura follia, o forse di pura chiarezza, ho deciso che era il momento di cambiare.

Oggi è stato quel giorno. Ho tagliato i capelli, ma in realtà ho tagliato molto di più", sono state queste le parole che Federica Nargi ha usato sui social per spiegare il motivo nascosto dietro la scelta di cambiare look. Nelle Stories ha dichiarato che, sebbene per lei i capelli lunghi fossero sempre stati "sacri", da tempo stava pensando di rinfrescare e ringiovanire il taglio. Alla fine ha trovato il coraggio di farlo per davvero ed è stata lieta di constatare che i fan hanno super approvato la sua scelta di stile. In quante prenderanno ispirazione da lei e ci daranno un taglio netto?