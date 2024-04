Michelle Hunziker irriconoscibile con i capelli extra ricci: la trasformazione col nuovo hair look

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è più attiva che mai dal punto di vista professionale: dopo aver spopolato con il suo one woman show Michelle Impossible, è tornata dietro l'iconico bancone di Striscia la Notizia accanto all'amico e collega Gerry Scotti. Ogni sera, dunque, intrattiene il pubblico di Canale 5, incantando tutti con la sua bellezza e con il suo stile glamour. Da anni fedele al caschetto corto che ha aggiunto un tocco sbarazzino alla sua immagine, di recente ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia per dare una spuntatina alla chioma. È stato però nelle ultime ore che ha sfoggiato un'acconciatura che l'ha resa irriconoscibile: ecco le foto inedite.

La trasformazione di Michelle Hunziker in camerino

Ogni sera prima di dare il via alle registrazioni di Striscia la Notizia Michelle Hunziker documenta i preparativi in camerino, concentrandosi soprattutto sui momenti più esilaranti del "trucco e parrucco". Ieri lo ha fatto ancora, dando vita a un siparietto divertente insieme a Laura Barenghi, uno delle assistenti che la seguono da sempre in tutti i suoi impegni lavorativi in giro per il mondo. È stata proprio quest'ultima l'artefice dell'acconciatura inedita che la conduttrice ha sfoggiato in alcune Stories: che si tratti di un look scelto per uno sketch di Striscia o semplicemente di una temporanea rivoluzione hair, la cosa certa è che Michelle è apparsa irriconoscibile in versione "leone".

I capelli extra ricci di Michelle Hunziker

Siamo sempre stati abituati a vedere Michelle Hunziker con la chioma extra liscia o al massimo con delle beach waves dall'effetto naturale ma nelle ultime ore ha cambiato stile in modo drastico. Ha cotonato i capelli e, servendosi anche di una piastra ad hoc, ha creato dei ricci strettissimi che hanno volumizzato al massimo l'acconciatura. Il risultato? La conduttrice sembrava essere praticamente un'altra persona. Certo, non si esclude che si sia servita di una parrucca o di qualche extension, ma la cosa certa è che la differenza rispetto ai suoi hair look "tradizionali" è evidente. Quando si farà ammirare in questa versione a Striscia?