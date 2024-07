video suggerito

Il nuovo look di Cecilia Rodriguez dopo il matrimonio: per l'estate punta sui colpi di luce Cecilia Rodriguez ha fatto visita al parrucchiere poche ore dopo la sorella Belén. Il suo nuovo look per l'estate? Colpi di luce e capelli vaporosi: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez ha sposato Ignazio Moser qualche settimana fa e non potrebbe essere più felice. Tre diversi abiti bianchi, un allestimento country chic e fiumi di vino delle cantine Moser: il matrimonio dei due è stato un vero e proprio sogno. Ora si godono la nuova vita da marito e moglie, documentando i dolci momenti di coppia sui social. Hanno rimandato il viaggio di nozze al prossimo autunno ma, nonostante ciò, si sono concessi una romantica vacanza in Sardegna. Dopo aver festeggiato il compleanno dell'ex ciclista con un party in barca, nelle ultime ore hanno dato il via ai preparativi per un evento importante (anche se al momento top secret): quale migliore occasione di questa per fare visita al parrucchiere?

Perché Cecilia Rodriguez ha usato i bigodini maxi

Al matrimonio Cecilia Rodriguez aveva incantato tutti con dei raffinati raccolti, dallo chignon col nodo alla banana scintillante, adesso però sembra voler cambiare drasticamente stile. Dopo che la sorella Belén ieri aveva rivoluzionato l'hair look in vista del ritorno in tv, ora anche lei ha fatto visita al parrucchiere, per la precisione a uno dei saloni di Aldo Coppola. Si è affidata a Marco Casarini, immortalandosi tra le sue "grinfie" con il capo ricoperto di maxi bigodini che hanno dato vita a un'acconciatura retrò. Perché li ha utilizzati? Per una piega liscia ma allo stesso tempo voluminosa e dall'effetto molto naturale.

Cecilia Rodriguez con i bigodini maxi

L'hair look estivo di Cecilia Rodriguez

A "opera finita" è stato il parrucchiere in persona a mostrare il risultato. Al motto di "Rodriguez summer edition", ha immortalato Cecilia mentre scuote la chioma con delicatezza, mettendo in risalto sia il nuovo taglio che il nuovo colore. Non è intervenuta in modo drastico sulle lunghezze, si è limitata a dare una spuntatina, eliminando così le punte rovinate. In fatto di tintura, invece, ha detto addio al castano scuro che aveva sfoggiato al matrimonio. Per la sua prima estate da "signora Moser" ha aggiunto dei colpi di luce dorati sui ciuffi frontali, così da dare luminosità al viso in modo naturale.