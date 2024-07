video suggerito

Belén Rodriguez cambia look per l'estate: il nuovo taglio di capelli prima del ritorno in tv

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è alle prese con un periodo particolarmente soddisfacente della sua vita. Non solo si è lasciata definitivamente alle spalle la storia con Stefano De Martino, ritrovando l'amore accanto ad Angelo Edoardo Galvano, ha anche messo fine alla lunga pausa professionale che si era concessa nell'ultimo anno e mezzo per affrontare il periodo di down emotivo. Come lei stessa ha annunciato, a partire dalla prossima stagione sarà su Real Time al timone di un programma tutto suo e ora è alle prese con i preparativi per rendere tutto perfetto. Sarà perché ha dato già il via alle registrazioni o perché semplicemente è tornata sul set, ma la cosa certa è che nelle ultime ore ha fatto visita al parrucchiere di fiducia: ecco il risultato.

L'avevamo lasciata al matrimonio della sorella Cecilia con un meraviglioso abito color cipria, ora ritroviamo Belén pronta per tornare a lavorare nonostante sia piena estate. Per lei niente vacanze esotiche o weekend balneari, ha preferito rimanere a Milano con i figli (probabilmente perché alle prese con le prove e le registrazioni del suo nuovo programma). Se qualche settimana si era mostrata sui social al naturale senza neppure un filo di trucco, nelle ultime ore ha realizzato un video selfie nel salone di bellezza Aldo Coppola che ha visitato. Affidatasi a Roberto Farruggia, uno degli hairstylist più amati dalle star, ha rivelato un look inedito.

La conduttrice ha detto addio alle lunghezze extra e ci ha dato un taglio. I capelli le arrivano ancora sotto al seno ma sono dritti con delle scalature sui ciuffi frontali, ai quali ha aggiunto anche delle sfumature dorate. Al termine dell'intervento del parrucchiere si è divertita a giocare con la chioma di fronte lo specchio, chiedendo di dare un'ulteriore spuntatina alle punte, così che l'acconciatura apparisse più svelta e sbarazzina. Il risultato? Una pettinatura rinnovata che si rivelerà perfetta per l'estate. Con queste Stories Belén avrà dato un'anticipazione dell'hair look che sfoggerà in tv? A questo punto non resta che attendere qualche settimana per scoprirlo.

