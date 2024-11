video suggerito

Belén Rodriguez torna sul set e rivela il segreto della sua treccia lunghissima Belén Rodriguez è tornata sul set e ha realizzato uno spot natalizio che al momento preferisce tenere ancora top secret. Qual è il segreto della treccia lunghissima che ha sfoggiato di fronte i riflettori? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez sta vivendo un momento di grandi cambiamenti: oltre a essersi trasferita nella nuova casa milanese che ha appena finito di ristrutturare (e che sta arredando con divani di design e mobili all'avanguardia), si sta anche preparando per il ritorno in tv. Prossimamente sarà su Real Time con un programma tutto suo intitolato Amore alla Prova ma, nell'attesa che arrivi il gran giorno, pare non avere alcuna intenzione di rimanere con le mani in mano. Complice forse la campagna pubblicitaria natalizia del suo brand di make-up, è tornata sul set e sui social ha rivelato un piccolo trucco di cui si serve per avere dei capelli lunghissimi.

Belén Rodriguez col reggiseno gioiello sul set

Nelle ultime ore Belén Rodriguez è tornata sul set fotografico ma ha preferito mantenere un certo riserbo sullo shooting che ha realizzato. L'unica cosa certa è che a fare da sfondo alla campagna è una magica atmosfera natalizia, dunque con ogni probabilità è diventata protagoniste del promo per il lancio della collezione per le feste del suo brand di make-up.

Belén sul set natalizio

Pantaloni neri a vita alta dal taglio classico, top trasparente che rivela il reggiseno scintillante e tacchi a spillo: Belén in versione dark ha lasciato emergere tutta la sua innata sensualità. A rendere ancora più sofisticato il look da set è stata l'acconciatura: una treccia lunghissima, alta e tirata che fatto risaltare il trucco luminoso con focus sugli occhi.

Belén in nero con la treccia lunghissima

Le extension di Belén Rodriguez

Come ha fatto Belén a sfoggiare una treccia dalle lunghezze XXL? Lo ha rivelato nel backstage del servizio fotografico, dove ha realizzato alcune Stories prima di prepararsi in compagnia del suo hairstylist di fiducia. Oltre ad apparire in versione acqua e sapone, si è immortalata mentre gioca con alcune extension ondulate, scherzando sul fatto che sarebbe potuta diventare riccia. Alla fine ha optato per un'acconciatura diversa ma è chiaro che è stata realizzata proprio con quelle ciocche che hanno reso le lunghezze extra. In quante punteranno su delle pettinature simili per le feste alle porte?

Belén mostra le extension