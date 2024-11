video suggerito

La nuova casa di Belén Rodriguez: come ha arredato l’appartamento a Milano Salotto con maxi divano, cucina mix and match, cameretta rosa per Luna Marì: sono alcuni dettagli dell’arredamento scelto da Belén Rodriguez nella nuova casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez nella nuova cucina

Belén Rodriguez ha comprato casa a Milano e si è molto impegnata per arredarla e renderla esattamente la casa dei suoi sogni. A fan e follower ha mostrato il risultato di mesi di lavoro: la ristrutturazione è stata completata e tutto è finalmente al suo posto. La professionista che l'ha guidata passo dopo passo, scelta dopo scelta, è stata l'architetto e designer d'interni Sarah Balivo. Col suo aiuto, la showgirl è riuscita a dare forma ai suoi desideri e a personalizzare ogni spazio, rendendo le stanze accoglienti ma al tempo stesso trendy.

Come è fatta la casa di Belén Rodriguez

"Aveva voglia di rendere questa casa "casa" in ogni angolo. Ha badato a tutti i dettagli anche delle camere dei bambini. È una cliente che si fida molto, con le idee chiare" ha confidato Sarah Balivo a Fanpage.it. L'architetto ha seguito gli spunti ricevuti, cercando di portare armonia ed equilibrio nei desideri della sua cliente: "La casa racconta molto più di quello che si crede, racconta chi siamo".

La cucina in stile mix and match

In casa della showgirl c'è una cucina moderna arredata in stile mix and match, dunque combinando stili, materiali e colori diversi: per esempio all'anta con finitura noce è accostata l'anta in laccato bianco opaco. Il nero è il tocco che rende immediatamente tutto più glamour. Il pezzo forte è la vetrinetta specchiata, a cui si aggiungono un tavolino tondo e sedie illuminati da un lampadario con luce fredda, a cui si aggiungono dei faretti su binario.

La cucina di Belén

Come ha arredato la camera da letto

Per la camera da letto, Belén Rodriguez ha fatto una scelta ben precisa. Il dettaglio più appariscente della stanza si nota osservando il letto, nello specifico la parete dietro la spalliera: niente carta da parati, ma delle piastrelle che sembrano quasi delle squame di pesce, in diverse tonalità di verde brillante.

La nuova camera da letto di Belén

I dettagli di design nel salotto di Belén

Nel salotto della showgirl spiccano alcuni pezzi di design eleganti e sofisticati, di grande valore. La zona living, con pareti bianche e parquet, presenta una maxi vetrata che dà sul terrazzo ed è illuminata da due file di faretti su binario total black. Il divano è un modello personalizzato di Edra: la versione standard viene venduta a oltre 15.400 euro. Ne possiede uno simile anche Fedez. Il secondo pezzo di design è la maxi lampada disegnata da Ferruccio Laviani per Kartell: è il modello Kabuki indoor declinato in total black, venduta a 1.113 euro.

Divano e lampada nel salotto di Belén

Come sono fatte le camerette di Santiago e Luna Marì

I fan sono curiosissimi di vedere come sono fatte le stanze dei bambini, i due figli di Belén. Quella di Santiago, per ammissione di Sarah Balivo: "Non è una camera baby, perché ormai è diventato grande" dunque c'è da aspettarsi qualche dettaglio di tendenza. A proposito di quella di Luna Marì, la piccola di casa, ha invece anticipato soltanto: "Sarà molto deliziosa da vedere". Fino a questo momento la showgirl non le ha fatte vedere, ma in una anteprima messa nelle Stories mesi fa, a inizio lavori, si era intravisto un letto cassettiera rosa probabilmente destinato alla cameretta.

Il letto cassettiera rosa