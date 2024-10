Belén Rodriguez, la sua nuova camera da letto ha una parete di piastrelle a effetto squame di pesce

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sembra aver ripreso in mano la sua vita dopo il momento difficile vissuto a causa della rottura con Stefano De Martino. Per mesi è rimasta lontana dai social e dalla tv per lavorare su se stessa ma ora, complice il fatto che pare anche aver ritrovato l'amore al fianco di Angelo Galvano, le cose sono cambiate ed è pronta per dare il via a una nuova fase della sua vita. Prossimamente sarà protagonista di un programma tutto suo su Real Time, mentre da qualche giorno è alle prese col trasloco nella nuova casa milanese che ha acquistato circa un anno fa. Dopo aver mostrato il salotto arredato con divani e lampade di design, ora è passata alla camera da letto: ecco com'è fatta.

Belén Rodriguez ha scelto personalmente l'arredamento della nuova casa

Era l'ottobre del 2023 quando Belén aveva annunciato sui social di aver acquistato una nuova casa, un attico con maxi terrazzo nel centro di Milano, per la precisione proprio di fronte all'immobile in cui ha vissuto fino ad oggi. Sarà perché voleva lasciarsi davvero alle spalle la sua "vecchia vita" o perché semplicemente necessitava di ambienti più grandi, ma la cosa certa è che solo dopo un anno ha portato a termine i lavori di ristrutturazione. Ha seguito personalmente tutta la trasformazione dell'abitazione, andando alla ricerca delle idee più belle e trendy di interior design da "replicare". Se nelle scorse settimane aveva rivelato che ha scelto una cameretta total pink per Luna Marì, ora ha fatto un primo piano sulla sua stanza da letto, i cui lavori sono appena stati terminati.

La nuova camera da letto di Belén

Niente carta da parati nella camera da letto di Belén

Com'è fatta la nuova camera da letto di Belén Rodriguez? La showgirl ha fatto un primo piano sul letto, una struttura in marmo grigio ghiaccio decorata con un copriletto color panna con ricami geometrici all-over e una serie di cuscini coordinati sui toni del sabbia. Il dettaglio più appariscente è la parete dietro la spalliera del letto: niente carta da parati, la showgirl ha preferito delle piastrelle a effetto "squame di pesce" in diverse nuance del verde, dallo smeraldo al verde bosco. Il risultato? Incredibilmente suggestivo, anche perché il green è stato ripreso anche con un runner ai piedi del letto. In quanti seguiranno la mania di design lanciata da Belén usando le piastrelle al posto della carta da parati?