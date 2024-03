Come sarà il salotto di Belén Rodriguez nella nuova casa a Milano Belén Rodriguez ha acquistato una nuova casa a Milano lo scorso ottobre ma solo di recente ha aggiornato i fan sulla questione. Sebbene sia alle prese con i lavori di ristrutturazione, pare aver già scelto gli arredi per il salotto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Era ottobre 2023 quando Belén Rodriguez si era immortalata su una maxi terrazza milanese al motto di "New Home" ma a partire da quel momento non ne aveva più parlato e si era continuata a immortalare tra le mura dell'appartamento in cui ha vissuto stabilmente negli ultimi anni. Ora pare che le cose stiano per cambiare e a rivelarlo è stata lei stessa, servendosi dei social per aggiornare i followers sulla questione. La conduttrice, oltre ad aver svelato dove si trova l'abitazione, si è anche mostrata alle prese con i lavori di ristrutturazione, concentrandosi soprattutto sul salotto: ecco come ha intenzione di arredare la camera principale del maxi attico.

Belén Rodriguez sta ristrutturando la nuova casa

"Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte, sono molto felice, sì!", sono state queste le prime parole rilasciate da Belén sull'appartamento in cui si trasferirà presto con i figli. Al momento è alle prese con i lavori di ristrutturazione ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, li sta seguendo personalmente, basti pensare al fatto che si è lasciata fotografare seduta nel bel mezzo del "cantiere" mentre analizza un progetto di interior design.

Belén alle prese con la ristrutturazione

Al momento, però, tutto sembra essere ancora in alto mare, visto che il pavimento è ancora coperto con cartone e scotch e le pareti sono grezze. La conduttrice, però, sembra aver scelto le mattonelle per uno degli ambienti: sono beige e a effetto pietra.

Le mattonelle scelte da Belén

Gli arredi scelti da Belén per il salotto

Nonostante la nuova casa sia ancora in costruzione, Belén sembra avere già le idee chiarissime sul salotto. Probabilmente durante la visita a un atelier di interior design ha trovato gli arredi dei suoi sogni e li ha immortalati con tanto di didascalia "Mio".

Il salotto scelto dalla conduttrice

Come sarà la living room dell'attico? Ci sarà un maxi divano con penisola in velluto verde e verrà arricchito da cuscini coordinati in rosa. Non mancheranno una serie di tavolini, uno in marmo bianco e l'altro con due pezzi "a incastro", uno di legno e l'altro in marmo nero.

Le maschere da attaccare alle pareti

Le pareti verranno arricchite con delle maschere in metallo, mentre i mobili saranno scuri come le pareti. I progetti di Belén riusciranno a essere realizzati nella realtà?

mobili coordinati alle pareti