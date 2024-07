video suggerito

Quanto costano gli abiti che Belén Rodriguez ha indossato al matrimonio di Cecilia Per il matrimonio della sorella Cecilia, Belén Rodriguez ha indossato non uno ma due abiti da cerimonia. Ecco quanto costano i preziosi vestiti e tutti i dettagli dei look delle nozze.

Belén Rodriguez al matrimonio di Cecilia

Lo scorso week end Cecilia Rodriguez si è sposata in Toscana con Ignazio Moser, a farle da damigella d'onore la sorella Belén Rodriguez, che per l'occasione ha sfoggiato non uno ma ben due abiti da cerimonia, uno per le nozze e uno per il party serale. La showgirl argentina ha scelto uno stile semplice ed elegante, puntando su tonalità tenui di cipria e oro e scegliendo abiti dai tessuti preziosi, abbinando, infine, gioielli essenziali e non troppo vistosi.

La sposa per il matrimonio ha indossato tre abiti bianchi, tutti firmati Atelier Emé, uno accollato dalla linea a sirena, con maniche lunghe e lungo strascico, uno secondo modello più morbido, che lasciava le spalle e la schiena nuda, e un terzo abito longuette monospalla. A rendere unico il primo look da sposa un romantico messaggio cucito sul velo, mentre tutti gli outfit sono stati completati con preziosi gioielli Messika e con pump e sandali firmati Casadei.

Belén e Cecilia Rodriguez al matrimonio

Il primo look di Belén Rodriguez per il matrimonio di Cecilia

Belén Rodriguez per il matrimonio della sorella Cecilia ha indossato due abiti dello stesso marchio che ha firmato gli abiti della sposa. Il primo vestito, sui toni del cipria che virano verso l'oro, ha un corpetto strapless e aderente in raso lucido, quest'ultimo conduce a una morbida gonna in organza di seta tono su tono, mentre una fascia sottolinea il punto vita. Il modello firmato Atelier Emé costa 6,100 euro.

Il primo abito di Belén Rodriguez

Dopo il rito, Belén Rodriguez ha cambiato look per il party serale: sul dance floor si è scatenata insieme alla sorella e agli altri ospiti, tra cui Giulia De Lellis e Tony Effe, indossando un sensuale vestito in pizzo con maxi spacco. L'abito è ancora firmato Atelier Emé, marchio che quest'anno sta sponsorizzando praticamente tutti i matrimoni Vip dell'estate: Diletta Leotta e Simona Ventura, sono solo alcune delle spose che hanno indossato o indosseranno un vestito bianco del brand di proprietà del Gruppo Calzedonia.

Belén Rodriguez in Atelier Emé

Quanto costa l'abito in pizzo di Belén Rodriguez

Tornando a Belén Rodriguez e al suo secondo abito, possiamo dire che il modello è molto diverso dal primo, senza dubbio è più sensuale, vistoso e prezioso del precedente. Il secondo vestito è interamente ricoperto da pizzo dorato e ha un corpetto sagomato dalla scollatura a cuore con spalline sottili, anche queste in pizzo. La gonna vedo non vedo ha un profondo spacco latrale il cui orlo segue le linee ondulate dei motivi del pizzo. Il secondo abito da cerimonia costa più del precedente, infatti il suo prezzo è di 8,600 euro.

Il secondo abito di Belén Rodriguez