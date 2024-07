video suggerito

Gli abiti da sposa di Cecilia Rodriguez costano oltre 10mila euro Cecilia Rodriguez ha incantato tutti con i suoi tre abiti da sposa durante il matrimonio con Ignazio Moser, dalla lunga sirena per l’altare al modello glitterato per i festeggiamenti. Volete sapere quanto costano? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati esattamente due settimane fa, coronando il loro sogno d'amore a 7 anni di distanza dal primo incontro al GF Vip. La loro cerimonia di nozze è stata celebrata in una sofisticata tenuta immersa tra le campagne toscane e, tra un allestimento hippie chic, delle romantiche candele che hanno illuminato i sentieri e un esclusivo pool brunch il giorno successivo al sì, tutto è stato magico. La sposa è stata la grande protagonista dell'evento, ha incantato tutti con tre diversi look bridal personalizzati firmati Atelier Emé, da quello con il velo ricamato scelto per l'altare a un modello tempestato di glitter, volete sapere quanto costano?

Quanto costa l'abito da sposa a sirena di Cecilia Rodriguez

Dopo il vestito di pizzo indossato da Diletta Leotta per le sue nozze, Atelier Emé ha lanciato altre piccole novità nelle sue collezioni sposa, di cosa si tratta? Dei modelli sfoggiati da Cecilia Rodriguez al matrimonio, da qualche giorno messi in vendita sul sito ufficiale del brand.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Il primo vestito bianco dell'influencer si chiama Daniela ed è la sirena in crepe opaco con scollo a barca e dettagli di pizzo sulle maniche lunghe: disegna la silhouette con sensualità e lascia la schiena nuda. Il suo prezzo? Viene venduto 2.900 euro e può essere personalizzato a seconda delle esigenze e dei desideri della sposa (naturalmente con dei costi extra da concordare in atelier).

Abito Daniela di Atelier Emé

Cecilia Rodriguez, dall'abito scollato al modello glitter

Il secondo abito da sposa indossato da Cecilia è il modello Noemi: una sirena in raso lucido con tagli sartoriali, coda, spacco laterale e scollo all'americana che lascia completamente scoperta la schiena. Costa 2.000 euro e può essere personalizzato. Il look bridal più costoso è l'ultimo, quello scintillante scelto per i festeggiamenti finali.

Abito Noemi di Atelier Emé

Si tratta di un vestito personalizzato in tulle tempestato di glitter dal tono cristallo con silhouette a tubino, scollo asimmetrico con collo risvoltato e maxi spacco laterale arricchito da cristalli. Il suo prezzo è di 5.500 euro ed è perfetto per aggiungere un tocco di femminilità a sparkling a una cerimonia di nozze. Quante sono le spose che sognano degli abiti simili per il loro grande giorno?

Abito glitter di Atelier Emé