video suggerito

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez: la dedica d’amore per Ignazio Moser ricamata sul velo Domenica 30 giugno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati. Tre abiti per la sposa: uno nascondeva nel velo una dedica d’amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il 30 giugno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati marito e moglie. La coppia ha pronunciato il fatidico sì dopo sette anni di fidanzamento, a distanza di un anno e mezzo dalla romantica proposta di matrimonio. Nel grande giorno hanno riunito amici e parenti (circa 200 persone) in Toscana: hanno scelto come location delle nozze la splendida villa medicea La Ferdinanda ad Artimino, frazione di Carmignano in provincia di Prato. Prima hanno dato il benvenuto agli ospiti con un party pre wedding, poi si sono svolti il matrimonio e la festa. La sposa ha indossato tre creazioni firmate Atelier Emé.

Il romantico dettaglio nell'abito da sposa

La sposa per il fatidico giorno del sì si è affidata a un nome molto noto nel settore wedding. Per il matrimonio ha puntato su tre creazioni di Atelier Emé, che ha vestito anche le damigelle (tra cui Belén Rodriguez). Ha aperto la giornata con un look color avorio molto chic, un raffinato e avvolgente abito a serena a maniche lunghe, con schiena nuda, scollo a barchetta e fila di bottoncini posteriore.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Maxi velo per Cecilia Rodriguez, una vera principessa. Proprio il velo è diventato la tela su cui ricamare il romantico messaggio d'amore per l'uomo con cui ha scelto di condividere la vita. A Ignazio Moser ha dedicato il verso di una nota canzone d'amore, la colonna sonore della loro storia: "Quanta vita c’è in questa vita insieme a te".

I look di Cecilia Rodriguez per il matrimonio

Come è consuetudine ultimamente tra le celebrity, anche Cecilia Rodriguez nel giorno del sì ha scelto di indossare più abiti. Dopo il commovente momento del sì all'altare con l'abito dal maxi velo, è stata la volta di un secondo abito dalla schiena nuda, con cui gli sposi hanno celebrato il taglio della torta. Infine, la sposa ha puntato su qualcosa di più moderno e sbarazzino per chiudere il party, una creazione in leggero lurex con scollatura asimmetrica e maxi spacco.

Il dettaglio sul velo