video suggerito

I tre abiti da sposa di Cecilia Rodriguez, dalla schiena nuda al maxi spacco Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono sposati domenica 30 giugno e hanno festeggiato con circa 200 invitati. Per la sposa tre look bianchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

585 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono marito e moglie: si sono sposati domenica 30 giugno. Per la coppia galeotta fu l'esperienza al Grande Fratello Vip, che ha visto nascere il loro amore. Poi circa un anno e mezzo fa la romantica proposta di matrimonio, dopo sette anni di fidanzamento. La sorella minore di Belen Rodriguez e l'ex ciclista figlio di Francesco Moser hanno festeggiato nella splendida villa medicea La Ferdinanda ad Artimino, frazione di Carmignano in provincia di Prato. Circa 200 gli invitati, tra familiari e amici. Le celebrazioni sono cominciate sabato con un party pre wedding nella stessa location, immersa nelle campagne toscane. Per tutto il weekend nuziale, la sposa ha scelto look firmati Atelier Emé.

Gli abiti da sposa di Cecilia Rodriguez

Come per Diletta Leotta, che si è sposata pochi giorni fa in Atelier Emé, anche Cecilia Rodriguez ha scelto di affidarsi alla stessa Maison. La sposa ha cambiato tre abiti nel corso dei festeggiamenti, tre creazioni tradizionali candide, che hanno scandito diversi momenti della giornata.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Accompagnata all'altare dal padre Gustavo, la showgirl era incantevole con un abito elegantissimo a maniche lunghe e dalla linea a sirena, realizzato in morbido crêpe opaco avorio, con scollo a barchetta e schiena nuda.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Lunghissimo il velo, da vela principessa, su cui ha fatto ricamare un messaggio d'amore personalizzato per Ignazio Moser: "Quanta vita c’è in questa vita insieme a te", la citazione della colonna sonora della loro storia.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Schiena nuda anche per il secondo abito, con scollo all'americana davanti e gonna leggermente svasata sul fondo. Più moderna e sexy la terza creazione pensata per chiudere il party. Anche Cecilia Rodriguez, come molte altre spose, ha optato per un vestito più corto e sbarazzino, in lurex, con maxi spacco e scollatura asimmetrica con spalla nuda.