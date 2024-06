video suggerito

Il party pre-matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: chi ha firmato il look bianco della sposa Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano oggi ma hanno anticipato i festeggiamenti con un party pre-matrimonio con parenti e amici più cari. Cosa ha indossato la sposa per questo primo evento bridal? Ecco chi ha firmato il suo look anti-convenzionale.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è un gran giorno per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: a 7 anni dall'inizio dell'amore sbocciato in tv al GF Vip, i due diventano ufficialmente marito e moglie, coronando così il loro sogno romantico dopo che erano stati costretti a rimandare a lungo il matrimonio. Sebbene il rito civile sia già stato celebrato ieri, è questa sera che si terranno i festeggiamenti in gran stile. La cerimonia si terrà a Carmignano, per la precisione nella splendida cornice di Villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino. Dopo il "primo" fatidico sì, però, gli sposi hanno voluto celebrare l'evento in forma ristretta con una cena in compagnia dei familiari: ecco tutti i dettagli del party e il look anti-convenzionale della sposa.

Il party pre-matrimonio con parenti e amici stretti

Come ormai da tradizione tra le star, anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno dato il via ai festeggiamenti per il matrimonio con un giorno di anticipo. Ieri, a poche ore dal rito civile in comune celebrato da un amico, hanno organizzato un party pre-nozze sulla meravigliosa terrazza del ristorante La Cantina del Redi della villa medicea.

Villa Medicea La Ferdinanda

Com'è stata allestita la location? La grande protagonista è l'unica lunga tavola con vista sulle colline toscane, è lì che si sono seduti parenti e amici stretti per una raffinata cena a base di prelibatezze locali. Tovaglia a quadroni bianchi e blu, fiori bianchi e candele a centrotavola, cestini di vimini riempiti di margherite: tutto era a tema country ma con un tocco super chic. I bambini, infine, prima tra tutti Luna Marì, hanno avuto la possibilità di giocare all'aria aperta negli immensi spazi del ristorante.

Cecilia Rodriguez in Giorgio Armani

Chi ha firmato il completo di Cecilia Rodriguez per il party pre-nozze

Cosa ha indossato Cecilia Rodriguez per il party pre-matrimonio? Se per la cerimonia di oggi ha preannunciato che vestirà Atelier Emé, per l'evento di ieri ha preferito puntare sull'eleganza di Giorgio Armani. Ha rispettato la tradizione del bianco con un tocco informale, optando per un look bridal tutt'altro che convenzionale.

Cecilia Rodriguez veste Giorgio Armani per il party pre-nozze

Per lei niente maxi dress principeschi, paillettes o gonne di tulle, ha abbinato dei pantaloncini a vita alta con un drappeggio centrale a un crop top con la scollatura morbida che ha lasciato gli addominali in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali mules col tacco a spillo tempestati di cristalli. Ignazio Moser, invece, ha preferito un abito di lino verde militare e delle sneakers nere di Prada. Per il ricevimento di oggi gli sposi sfoggeranno qualcosa di più formale?

Cecilia Rodriguez in Giorgio Armani