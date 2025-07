Sandali ad anello, come nasce la tendenza dell’estate 2025 e come abbinare i modelli ring toe

Sandali con anello Parfois

L'estate 2025 è quella che segna il ritorno di un sandalo raso terra che in passato aveva avuto grande successo, stiamo parlando del modello ring toe, ovvero quesi sandali, solitamente bassi e senza tacco, che hanno sulla punta un anello, in pelle, cuoio o altri materiali, che circonda l'alluce del piede. Nell'estate 2025 i sandali con anello stanno spopolando sui social e nei look delle celebrities e hanno sfilato sulle passerelle Primavera/Estate 2025 di diversi stilisti. Recentemente poi i ring toe sandals hanno conquistato la ribalta dopo la polemica sull'appropriazione culturale, legata a un modello simile che ha sfilato sulla passerella uomo P/E 26 di Prada, dove è apparso un sandalo a T che ricorda i chappal di Kolhapur, sandali tradizionali che prendono il nome dall'omonima città indiana in cui vengono prodotti.

Come nasce la tendenza dei sandali ring toe

I sandali ring toe differiscono da quelli prodotti in India, perché non hanno il laccio che lega l'anello al resto delle fasce che compongono la scarpe. Il successo attuale di queste varianti ad anello si lega strettamente con lo stile boho e con il mood etno chic che dominano i trend estive degli ultimi anni. Quasi come fossero una reazione contro l'abbigliamento ingessato e troppo formale delle stagioni fredde, i trend boho ed etno chic utilizzano nei look tutto ciò che è morbido, comodo ma allo stesso tempo ricercato e con un tocco sauvage.

I look boho sono spesso composti con abiti a fiori, abbinati a cinture in camoscio, borse coperte di frange e sandali raso terra da allacciare alla caviglia. La tendenza etno chic prevede, invece, l'utilizzo di abiti caftano, capi con stampe animalier, grossi gioielli dorati e anche qui gli outfit si completano con sandali bassi e modelli ring toe.

Il ritorno dei sandali mono dito e infradito per l'estate 2025

Anche il ritorno dei sandali infradito, che pian piano si stano facendo largo in quest'estate 2025, ha contribuito a dare ulteriore slancio alla tendenza delle scarpe basse mono dito. Dopo anni in cui le tipiche flip flop per il mare erano state completamente sostituiti da sandali a doppia fascia in stile Birkenstock e pool slide in gonna con fascia unica, ora i modello che separano le dita dei piedi stanno tornando di moda. I classici sandali infradito si differenziano però da quelli ring toe per la presenza su questi ultimi dell'anello frontale che circonda l'alluce del piede.

Non solo per il mare, molti brand propongono sandali da sera con tacco alto o kitten heels con parte frontale a infradito. Chiara Ferragni è tra le amanti di queste varianti: quest'estate ha sfoggiato un paio di flip flop da 1800 euro firmate Chanel per un week end al mare ed ha rilanciato gli infradito per la sera abbinando al suo look un modello griffato Saint Laurent.

Le varianti ad anello hanno spopolato sulle passerelle di Milano, Parigi e New York, le abbiamo viste da Tod's, nei modelli essenziali in pelle con suola alta in pelle e cinturini alla caviglia, da Stella McCartney e Tory Burch, nelle cui collezioni estive sono presenti modelli gioiello con applicazioni metalliche in oro e argento (che sembrano veri e propri anelli utilizzati per adornare il piede) o sandali con maxi fibbie. In breve tempo i sandali ring toe sono stati inseriti anche nelle collezioni dei marchi low cost, da Mango ad H&M, fino ai modelli di Parfois.

Come abbinare i sandali ring toe in estate

Essendo sandali comodi e bassi questi modelli si adatto a occasioni differenti, possono essere indossati in città tutti i giorni, abbinati a bermuda e pantaloni Capri, che lasciano ben vedere gli anelli al piede, o anche al mare, con pareo e abito caftano. Il match perfetto per un beach look estivo è quello con camicia bianca oversize, short corti in denim e sandali ring toe in cuoio marrone. Per la sera sono perfette le varianti che sull'anello hanno applicazioni gioiello, inserti metallici o pietre, da utilizzare per illuminare outfit con lunghi abiti in lino bianco o beige o con morbidi vestiti in seta o ancora con abiti boho a balze dalle micro fantasie a fiori.