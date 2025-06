video suggerito

Chiara Ferragni, infradito col tacco da 500 euro: torna il trend anni Novanta (che si ama o si odia) Infradito col tacco: le vedremo parecchio in giro di nuovo, come negli anni '90, quando erano un must have. Forse non eravamo pronti, ma sono tornate di moda.

A cura di Giusy Dente

Chi era adolescente negli anni Novanta, sfogliando le foto dell'epoca, rigorosamente tutte stampate dal rullino perché ancora si usava fare così, sicuramente ritroverà un se stesso vestito in modo "discutibile". Le mode di quel decennio, che oggi sembrano così "strane", sono però rimaste dei capisaldi al punto da tornare ciclicamente in circolazione, proposte anche sulle passerelle delle grandi Maison. Non siamo mai veramente usciti dai fashion trend di quel periodo, quando tutti guardavano i loro idoli in tv e si rifacevano ai look di star della musica e del telefilm come Britney Spears, Paris Hilton, Shannen Doherty. Coi loro outfit hanno segnato un'epoca e continuano in qualche modo ancora a dettare legge. Ecco quindi il ritorno di trend come lo slip dress, i colori fluo, il total denim, le bandane, la canottiera a costine. E che dire delle infradito col tacco? O le ami o le odi: ma questa estate forse le vedremo parecchio in giro: di nuovo.

Chi ha firmato le scarpe griffate di Chiara Ferragni

L'influencer nelle Instagram Stories spesso condivide con fan e follower i suoi look della giornata. Stavolta si è concentrata su un unico dettaglio: le calzature. Nella foto postata spiccano ai piedi dell'imprenditrice un paio di scarpe iconiche, un modello inconfondibile che ha fatto (nel bene o nel male) la storia della moda anni Novanta. Si tratta delle infradito col tacco basso!

Sandali Saint Laurent in vendita su Vestiaire Collective

Il modello Cassandra in questione appartiene a una passata collezione di Saint Laurent non più disponibile sui canali ufficiali, ma in vendita online a prezzi che oscillano tra i 250 e i 500 euro. Sono sandali in pelle nera con punta quadrata, tacco da 6 cm e cinturino incrociato alla caviglia, impreziosite con applicazione gioiello d'oro che replica il logo della Maison. A Chiara Ferragni, insomma, non è affatto sfuggito il ritorno di questi sandali nei guardaroba fashion di stagione: saranno il tormentone di queste settimane.

Chiara Ferragni con i sandali Saint Laurent

Il ritorno del trend anni Novanta

In questi anni ci eravamo abituati, senza troppo sforzo, al dilagare di ciabatte di ogni tipo, portate persino sul red carpet andando contro ogni "regola" di stile. Sono stati gli anni del successo delle Crocs (oggetto di svariate collaborazioni e limited edition) e ancora di più delle Birkenstock, definitivamente sdoganate. Da sandali prettamente "da turista" sono diventate il tocco trendy degli outfit delle celebrities, da indossare rigorosamente coi calzini, per look all'insegna della totale comodità, non solo in casa ma anche in città! Ma nella moda tutto cambia velocemente e i cosiddetti ricordi storici sono una costante, nel passare da una collezione all'altra.

Ferragamo

Difatti nelle linee Primavera/Estate 2025 portate in passerella spicca il ritorno di qualcosa che non si vedeva da un po': le infradito col tacco! Le calzature ugly-chic sono tornate alla ribalta, proposte da diverse Maison: Ferragamo e Tory Burch, per fare solo due nomi. È tempo, insomma, di dire addio alle ciabatte di gomma che abbiamo visto e stravisto in questi anni sulle spiagge e in città. È tempo di ripescare dall'armadio le infradito col tacco da sfoggiare in ogni occasione, dall'ufficio all'aperitivo alla vacanza. Saranno il must have di stagione. Siamo davvero pronti a questo ritorno?