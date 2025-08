Le 8 scarpe più belle dell’estate 2025: i modelli di tendenza comodi (e non) dalle ballerine mesh ai monodito

da sinistra scarpe Miu Miu, Tod’s e Ferragamo

Le vacanze estive sono il momento giusto in cui sfoggiare look originali e di tendenza dove gli accessori conquistano la scena diventando protagonisti dell'outfit. La stagione calda è quella in cui si prediligono abiti semplici e freschi, realizzati in tessuti dai colori neutri e con linee semplici e comode. Per questo motivo si può giocare abbinando orecchini pazzi e coloratissimi, borse vistose magari in fantasie animalier e soprattutto scarpe particolari che seguono le tendenze del momento.

Dalle slingback a punta fino ai sandali raso terra con monodito, dagli infradito col tacco ai chunky sandals, ecco una breve guida con le otto scarpe più belle da indossare quest'estate, con i modelli cool e di tendenza, quelli più originali visti in passerella, da abbinare nei look estivi sia di giorno che di sera, con una serie di modelli bassi e comodi e varianti dal tacco alto o con la zeppa.

Slingback appuntite

Tra i modelli must di questa stagione ci sono le slingback con tacco, ovvero quelle scarpe simili a décolleté, con tacco alto o medio, che sono aperte sulla parte posteriore e hanno un cinturino che le lega sul tallone. Le slingback sono di moda già da diversi anni, quest'anno però a essere tredy sono i modelli appuntiti che ricordano le scarpe degli anni '80, come le varianti viste sulla passerella P/E 2025 di Miu Miu o quelle accollate con punte lunghissime apparse nello show estivo di Versace o ancora quelle total black firmate &Other Stories.

Miu Miu

&Other Stories

Sandali flat monodito

Tra i sandali bassi più cool di stagione ci sono senza dubbio quelli monodito, ovvero quei modelli che hanno una sorta di anello che circonda l'alluce. Questi sandali sono bassi e hanno fibbie e lacci che legano il piedi fino alla caviglia. Il loro mood è minimal basic, dunque sono perfetti per look da giorno, ma i modelli più preziosi, magari con anelli dorati in punta, si indossano anche di sera con abiti chemisier, tubini e gonne lunghe.

Tod’s

Soeur

Chunky sandals

Pian piano le linee chuncky, ovvero quelle grosse ed extra large (fin ora di gran moda per le sneaker), stanno pian piano scomparendo per lasciare il passo a scarpe più sottili e dalle linee minimal. Tra i sandali estivi, però, quelli bold sono ancora di tendenza, come anche le varianti con suola alta o con zeppa. Modelli simili, con maxi fasce a coprire il piede, li abbiamo visti sfilare sulla passerella estiva di Louis Vuitton.

Louis Vuitton

Birkenstock 1774

Ballerine mesh

Le ballerine mesh sono quelle con tomaia a rete o realizzate in tessuti trasparenti che danno l'impressione che il piede sia nudo. Dopo il successo registrato dalle ballerine a rete di Alaia, questo modello è diventato un must, lo abbiamo visto ovunque, sia in passerella, sia nelle collezioni dei brand low cost, sia indosso a star e influencer. Il successo di questa variante di ballerina deriva dall'originalità della forma, che rende più cool e particolare un modello classico e iper comodo, basso e senza tacco.

Zimmermann

Odissì

Sandali infradito col tacco

Dopo un lungo periodo in cui i sandali infradito sono stati relegati nell'antro più buio della scarpiera, questi modelli estivi stanno pian piano tornando di moda. La variante di tendenza dell'estate 2025 è quella dell'infradito con tacco alto o con kitten heels mini. In passerella i sandali infradito con tacco hanno spopolato, vedi le versioni ballerina con nastri di satin che coprono il polpaccio firmate Ferragamo o in quelle in vernice black di Miu Miu.

Ferragamo

H&M Studio

Mezzi mocassini

Addio ai classici mocassini in stile collegiale, il modello must have di quest'estate è il mezzo mocassino, ovvero quelle varianti che lasciano il tallone scoperto e assomigliano a sabot aperti dietro. In passerella modelli simili hanno sfilato da Valentino, mentre Sebago ha proposto per l'estate varianti aperte lateralmente diverse dai classici mocassini in vernice. Persino Timberland ha lanciato versioni sabot delle iconiche scarpe da barca in cuoio con suola in gomma.

Sebago

Premiata

Le scarpe animalier

L'estate è il momento giusto per osare con accessori colorati e vistosi, per aggiungere ai look un tocco particolare magari con un paio di scarpe sauvage. Le stampe animalier sono un must di stagione e questi print coprono scarpe di ogni tipo, dai modelli bassi in stile friulane, fino alle ciabattine da spiaggia e ai décolleté con tacco alto. Da Roberto Cavalli, ad esempio, sfilano pump estive con stampe leopardate, mentre Valentino punta su pellami effetto pitone per gli stivali che si indossano anche nella stagione calda.

Sèzane

Roberto Cavalli

Sandali con la zeppa

Il ritorno del trend boho chic e il successo che recentemente sta avendo lo stile hippie e anni '70 ha fatto tornare in auge zatteroni e sandali con maxi zeppe in legno e non. Sulla passerella estiva di Versace i diversi look dal mood seventies sono stati completati con sandali dal tacco doppio e con maxi pleateau, modelli simili hanno sfilato anche da Chloé e sono apparsi nelle collezioni di brand affordable come &Other Stories.

Versace