Orecchini pazzi per l'estate 2025: i modelli di tendenza più originali e come abbinarli Sono pazzi e sono originali, sono gli orecchini più particolari da indossare in estate per rendere unico il look. Ecco tutte le tendenze di stagione per i gioielli, i modelli must have e gli abbinamenti da provare.

A cura di Marco Casola

Da destra orecchini Sèzane, Schiaparelli e Tory Burch

L'estate è il momento dell'anno giusto in cui esagerare con gli accessori. Diciamo addio a gioielli minimal in oro e argento, a braccialetti sottili e orecchini praticamente invisibili: quando arriva il caldo la parola d'ordine è osare, soprattutto con gli gioielli. Via dunque con orecchini dalle forme originali, maxi e vistosi, che incorniciano il volto o con bijou che ricordano il mare e l'estate, decorati da conchiglie o realizzati in colori accesi, e che diventando protagonisti principali del look estivo.

I bijou maxi hanno spopolato sulle passerelle Primavera/Estate 2025, in moltissime collezioni estive i grandi designer hanno inserito maxi collier e orecchini lunghissimi dalle forme molto particolari. C'è chi prende il mare come ispirazione creando orecchini a forma di polipo o di lisca, chi punta sulle conchiglie (un must have in estate), chi guarda al mondo floreale e alla frutta per creare divertenti orecchini colorati.

Come scegliere e abbinare orecchini originali in estate

Il segreto per non rendere il look troppo eccessivo quando si scelgono orecchini grandi e vistosi è bilanciare l'effetto finale, giocando con le proporzioni e con colori opposti. Se scegliamo orecchini maxi e volumetrici è importante accostarli ad abiti più essenziali magari dal colore unico e senza fantasia. Fondamentale poi non creare troppa confusione abbinando agli orecchini estivi più pazzi con collane troppo vistose. Scegliete un solo bijou che possa catturare l'attenzione e dategli la giusta importanza con abbinamenti essenziali. Dagli orecchini ciliegia a quelli "marini", ecco una piccola guida con le tendenze di stagione e gli orecchini più pazzi e originali da indossare in estate per rendere unico il look.

In fondo al mar… pesciolini, lische e conchiglie

Ogni anno in estate simboli e decori che ricordano il mare sono di tendenza e impreziosiscono abiti, borse e gioielli. Nel 2025 il "trend marino" è ancor più originale, dato che non sono solo i classici pesciolini e le conchiglie a decorare gli orecchini. Il must sono i giga orecchini a forma di lisca di pesce, come quelli visti sulla passerelle di Schiaparelli o come quelli in versione turchese firmati Zimmermann o ancora come i polipi con tentacoli gioiello, che abbiamo visto sfilare da Tory Burch.

Schiaparelli

Tory Burch

Fausto Puglisi, nella sua collezione estiva disegnata per Roberto Cavalli, guarda alla sua Messina e al mare completando i look con divertenti orecchini dorati a forma di pesce spada. Tra gli orecchini low cost i più chic sono quelli a forma di conchiglia di &Other Stories, mentre i più originali sono quelli che sembrano aragoste di H&M.

Roberto Cavalli

&Other Stories

H&M

Cuori pop

Il 2025 è stato l'anno del grande ritorno di simboli pop iconici, tra questi i cuori, scelti da Alessandro Michele come fil rouge per la collezione Primavera/Estate 2025 disegnata per Valentino. Sulla passerella della Maison, oltre a originali gioielli per le labbra, hanno sfilato nei look new romantic una serie di maxi orecchini a clip con cuori celesti circondati da cristalli.

Valentino

Da sempre i cuori sono il simbolo che contraddistingue lo stile e le collezioni di Marco Rambaldi, designer che utilizza l'iconico disegno per abiti, borse e altri accessori. Nella collezione estiva appaiono lunghi orecchini con inserti in tessuto intrecciato che conducono a maxi cuori argentati. Anche Marco De Vincenzo propone nei look estivi di Etro maxi orecchini, in cui rivisita il cuore trasformandolo in un lucchetto bold, decorato da ghirigori che ricordano quelli stampati e cuciti sugli abiti della collezione P/E 25.

Marco Rambaldi

Etro

Ciambelle, semi cerchi lucenti e orecchini bold

Quest'anno le forme maxi e gli accessori bold e materici sono un must. Lo dimostrano i look con maxi orecchini di Schiaparelli ma anche i semicerchi di Zimmermann e soprattutto gli orecchini ciambella decorati con pois multicolor di Bea Bongiasca. Non solo line grosse e colori accesi, tra i modelli da avere ci sono anche quelli a semi cerchio, magari impreziositi con pietre colorate, come le varianti di Pandora e Boccadamo.

Schiaparelli

Zimmermann

Bea Bongiasca

Fiori e frutta

Cosa c'è di più estivo e divertente della frutta di stagione? Tra i modelli di tendenza più originali per l'estate ci sono sicuramente quelli che mimano le forme di frutta fresca o di fiori di diverso tipo. Bottega Veneta sceglie il secondo trend abbinando alle borse a forma di bouquet di fiori originali flower earring dalle forme sottili e allungate.

Louis Vuitton x Murakami Vuitton

Bottega Veneta

Le ciliegie sono il motivo ricorrente del nuovo drop, che fa parte della capsule collection lanciata da Louis Vuitton in collaborazione con Murakami. Nella collezione in edizione limitata, in cui borse, cappelli e scarpe sono ricoperte di ciliegie, spuntano anche divertenti orecchini dalla forma super estiva. Tra i modelli di orecchini da avere per l'estate 2025 ci sono infine quelli a maxi goccia in oro che ricordano un ananas e che sono firmati Giovanni Raspini.

Giovanni Raspini

Gli orecchini a scudo

Sembrano scudi d'acciaio, grossi e dalle line tondeggianti, e in alcuni casi coprono quasi per metà l'orecchio, queste varianti di orecchini oversize sono l'evoluzione dei classici orecchini a cerchio e delle gocce tanto di moda negli anni scorsi. Ora i modelli must sono quelli metallici, in oro o argento, le forme sono quasi sempre circolari, come i modelli con componenti a boule di Bottega Veneta o quelli argentati visti sulla passerella di Acne Studios. Tra le varianti più originali ci sono poi gli orecchini, ancora maxi ma pendenti, con ovali dalla superficie che sembra accartocciata, firmate Voodoo Jewels.

Acne Studios

Bottega Veneta

Voodoo Jewels