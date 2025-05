video suggerito

Gioielli per le labbra, i lip ring sono il nuovo (stranissimo) trend per l'estate 2025 Diciamo addio ai classici orecchini o alle collane che incorniciano il volto, il nuovo trend sono i gioielli per il viso e per le labbra. Cosa sono i lip ring e come nasce la tendenza.

A cura di Marco Casola

Valentino

La stagione calda è quella in cui solitamente i designer sperimentando di più, proponendo sulle passerelle Primavera/Estate look fuori dagli schemi, spesso completati con accessori assurdi e dalle forme più originali. Quest'anno abbiamo visto sfilare da Moschino borse a forma di casco o di flacone della candeggina, da Balenciaga sono apparsi look trompe l'oleil in cui leggings e body sono stampati con capi intimi che danno l'impressione del corpo nudo, mentre Bottega Veneta ha dato il via a un nuovo trend, il Supermarket core, proponendo tote di lusso che assomigliano in tutto e per tutto ai sacchetti della spesa in plastica. Che dire poi dei calzini da zoccoli, che non coprono il piede e non hanno una vera utilità, se non quella di mostrare un vistoso logo Miu Miu?

Tutti questi accessori hanno diversi elementi in comune: tutti sono poco o per niente utili, non si tratta poi di oggetti pratici o comodi, in molti casi nascono dal desiderio di provocare o di simboleggiare qualcosa di altro. Trasformare un sacchetto della spesa o un flacone di detersivo in un oggetto di lusso, venduto a migliaia di euro, è senza dubbio un gesto provocatorio, che nasconde una riflessione sulla società dei consumi, in cui tutto può diventare oggetto del desiderio, basta caricare di significato anche il dettaglio più insignificante. Proprio il fattore dell'utilità si lega a un nuovo particolarissimo accessorio che ha ci ha colpito e catturato la nostra e che forse darà vita a una nuova tendenza estiva. Si tratta dei gioielli per le labbra che hanno sfilato sulla passerella Primavera/Estate 2025 di Valentino, su cui il Direttore Artistico Alessandro Michele ha presentato la collezione intitolata Pavillon des folies.

Addio classici gioielli, sono di tendenza quelli per il viso

Tra clutch a forma di gatto, blazer a pois, abiti con baschine, pizzi e grossi fiocchi (tutti simboli feticcio dello stile di Alessandro Michele) nella collection Valentino spuntano, sui volti delle modelle, particolari gioielli realizzati in metallo dorato e cristalli Swarovski. Non si tratta dei soliti orecchini che incorniciano il volto o di semplici collane utilizzate per adornare il collo, qui parliamo di gioielli che decorano il viso, da applicare sul naso o sulla bocca. I lip jewels sembrano dunque essere la novità di stagione, l'evoluzione pensata da Alessandro Michele dei soliti gioielli.

Valentino P/E 25

Michele, lo sappiamo bene, ama sperimentare con le forme, ama trasformare gli oggetti, renderli unici, renderli a volte impossibili. Ama il weirdo mood ed è stato uno degli artisti della moda che più di altri ha contribuito a modificare i canoni di bellezza, lanciando la ugly fashion che sovverte tutte le regole, trasformando ciò che solitamente viene considerato trash, disordinato o semplicemente brutto, in qualcosa di apprezzabile. Il caos con Michele diventa sempre ordine, gli accostamenti "sbagliati" sono quelli da cercare, l'eccesso di significato è ciò che si anela.

Valentino P/E 25

Come nascono i gioielli per le labbra

Nascono in questo contesto più ampio i look della collezione primaverile di Valentino, in cui spuntano i particolari gioielli da viso, come quelli che circondano le labbra con una linea dorata e coperta di cristalli, da fissare al centro con un semicerchio simile a un piercing, che però non ha bisogno di fori nella pelle. Ci sono poi i Nose Ring Poetique des Gouttes, realizzati in metallo e cristalli Swarovski e in vendita a 390 euro, che rappresentano l'evoluzione pensata da Valentino del classico septum, ovvero il piercing ad anello che solitamente si applica nella parte centrale del naso e non sulle narici. La nuova variante di anello per il naso copre tutto il naso, da narice a narice, facendo fuori uscire sfere luccicanti e creando un particolare effetto finale, quasi straniante.

Nose ring Valentino

A cosa servono questi accessori? A nulla, come tutti gli orpelli modaioli o come molti degli accessori sopra citati ma per dirla con le parole di Théophile Gautier (citato da Michele quando ha parlato della sua collezione primaverile): "Di veramente bello c’è soltanto quel che non può servire a niente, perché non piegato alle logiche del bisogno".