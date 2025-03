video suggerito

Il casco della moto diventa una borsa di lusso da oltre 2mila euro Avreste mai pensato che il casco del vostro motorino sarebbe potuto diventare una borsa di lusso? Ecco qual è la Maison che lo ha fatto e il significato simbolico di questa scelta di stile. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il mondo della moda non smette di sorprendere e mai come negli ultimi anni ha lanciato sul mercato dei capi davvero sopra le righe, dagli zoccoli da infermiere reinterpretati in chiave glamour ai calzini da indossare sul collo del piede. Tra le manie che stanno letteralmente spopolando sia in passerella che nella vita reale c'è quella di trasformare oggetti di uso comune in it-bag. È il caso dei sacchetti per il pranzo diventati pochette, delle shopper Ikea reinterpretate in chiave luxury o dei bouquet di fiori usati come clutch bag. L'ultima arrivata? La borsa -asco che potrebbe tranquillamente essere scambiata per un accessorio da motorino.

Quanto costa la borsa-casco

Una delle borse più originali della stagione Primavera/Estate 2025? La Helmet bag di Moschino. Siamo sempre stati abituati a credere che le it-bag dovessero essere semplici tracolle, pochette o al massimo shopper ma la Maison ha stravolto le carte in tavola, trasformando il classico casco da motorino in una borsa a mano.

Moschino P/E 2025

Naturalmente non si tratta di semplice riciclo, il casco-borsa è realizzato appositamente per essere un capo glamour, è in resina e al suo interno ha una sacca in pelle. Il classico cinturino tecnico, inoltre, è diventato un manico ma ha mantenuto la chiusura funzionale e apribile. Quanto costa? Sul sito ufficiale di Moschino viene venduto a 2.350 euro.

Leggi anche Quanto costa la nuova it-bag per la primavera che ha indossato Chiara Ferragni

La Helmet bag di Moschino

Perché le borse Moschino sono il trionfo dell'originalità

Per comprendere il vero messaggio nascosto dietro le originali borse di Moschino è necessario partire da lontano, per la precisione da oltre 35 anni fa quando Franco Moschino, il creativo visionario che ha fondato la Maison, ha debuttato nella moda con le sue creazioni fuori dal comune. Al motto di "Non c'è creatività senza caos", lo stilista ha dato vita a uno stile anarchico, provocatorio, esuberante, dissacrante. A portare avanti la sua eredità è stato prima Jeremy Scott, poi Adrian Appiolaza, il cui merito è stato aver trasformato la moda in una forma d'arte pop e irriverente. Non sorprende, dunque, che le borse del brand siano oggetti comuni e "popolari" reinterpretati in una coloratissima versione glamour, dal ciuffo di sedano alla baguette, fino ad arrivare al casco da motorino. La moda di Moschino è visionaria ma allo stesso tempo alla portata di tutti, è il caos di cui ognuno di noi ha bisogno per sentirsi "normale" nella sua anti-convenzionalità.

Moschino P/E 2025