La borsa sedano è la più originale dell’autunno (ma costa quasi 4mila euro)

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo della moda non smette mai di sorprendere, soprattutto quando si parla di accessori originali e sopra le righe che riescono a diventare virali a pochi minuti dal loro lancio. Dopo la croissant bag da sold-out firmata da Lidl in collaborazione con un noto designer, ora a darne l'ennesima prova è stata l'ultima "chicca" messa in vendita da Moschino. Per quale motivo ha attirato così tanto l'attenzione dei media? È una pochette a forma di sedano che sembra essere destinata a diventare la mini bag più gettonata dell'autunno 2024. L'unico piccolo "inconveniente" è che non è alla "portata di tutti", anzi, è un accessorio di lusso che costa quanto un gioiello.

Chi ha firmato la borsa a forma di sedano

Moschino è una delle Maison di moda più originali e irriverenti della storia e non sorprende che le sue sfilate riescano sempre a fare un certo scalpore grazie a dei look che sembrano essere usciti da un mondo fantastico e pop. La cosa che in pochi sanno è che alcuni degli accessori sopra le righe indossati dalle modelle in passerella finiscono anche nei negozi.

Moschino Fall/Winter 2024-25

È il caso di una borsa della collezione Fall-Winter 2024-25 che proprio di recente è stata messa in vendita sul sito ufficiale della griffe: si chiama "Sedano bag" ed è una maxi clutch che riproduce alla perfezione un gambo di sedano con tanto di foglie e rami in nappa. Realizzata con una stampa digitale dall'effetto tridimensionale, è estremamente realistica, tanto che si ha l'idea che sia stata "presa in prestito" da una comune cucina.

La sedano bag di Moschino

Le it-bag del momento si ispirano al mondo della cucina

Già diventata il nuovo simbolo dello spirito irriverente di Moschino, la borsa-sedano sembra essere destinata a diventare il must più originale dell'autunno. L'unico piccolo "inconveniente"? Per stringerla tra le mani occorrerà spendere 3.700 euro.

Sedano bag di Moschino

Tra le nuove icon-bag lanciate dalla Maison ci sono però anche degli altri modelli ugualmente originali ma un tantino più economici, dalla baguette bag da 995 euro alla pochette a forma di rosetta da 695 euro, fino ad arrivare al classico sacchetto di cartone dei bar da 450 o 330 euro (a seconda delle dimensioni). Insomma, per una it-bag super glamour bisogna ispirarsi al mondo della cucina: in quanti vorranno aggiungere un accessorio tanto singolare alla loro collezione?

Rosetta bag di Moschino