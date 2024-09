La borsa-cornetto di Lidl è da record: in pochi secondi registra il sold-out

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La scorsa settimana è arrivata finalmente sul mercato la croissant bag firmata Lidl, uno degli accessori più attesi degli ultimi tempi che sembra essere destinato a diventare leggendario. Realizzata in collaborazione con il noto designer Nikolas Bentel, la borsa a forma di sacchetto dei cornetti è diventata fin da subito l’oggetto del desiderio dei fashion addicted più incalliti, il motivo? Si tratta di una bag di lusso unica nel suo genere ma proposta in una versione low-cost. L’unico piccolo inconveniente è che sono bastati pochi secondi perché registrasse il sold-out: ecco cos'è accaduto.

La croissant bag di Lidl esaurita in pochi secondi

La scorsa settimana il lancio della croissant bag firmata da Nik Bentel per Lidl aveva attirato le attenzioni di milioni di appassionati di moda: coscienti del fatto che le iconiche borse del designer costano oltre 200 euro al pezzo, erano entusiasti di potersi finalmente accaparrare uno dei suoi accessori a sole 50 sterline (ovvero poco più di 50 euro). Nel pomeriggio di giovedì, dunque, erano stati moltissimi coloro che allo scoccare “dell’ora X” si erano collegati al sito dello stilista per acquistare la borsa a forma di sacchetto dei cornetti, peccato solo che abbiano avuto delle brutte sorprese. Innanzitutto le spese per spedizioni al di fuori della Gran Bretagna superavano i 200 euro, poi la bag è andata sold-out in poco più di 10 secondi.

La croissant bag di Lidl

Perché la borsa-cornetto è tanto desiderata

Non è la prima volta che gli accessori fashion a marchio Lidl registrano il tutto esaurito in tempi da record, era già successo in piena pandemia quando pur di accaparrarsi scarpe, calzini e t-shirt decorate in molti sfidarono addirittura il lockdown. La cosa sembra essersi ripetuta anche con la croissant bag, anche se, non essendo stata venduta nei negozi, non si sono viste le stesse resse e file infinite. Sul web, però, è stata “sfida all’ultimo click”. Il motivo per cui succedono cose simili? Si tratta di una precisa strategia commerciale che, servendosi del concetto di “edizione limitata”, spinge milioni di clienti fare di tutto pur di stringere tra le proprie mani quell’accessorio disponibile solo in pochissimi esemplari. A prescindere dal suo valore, quell’oggetto diventa “di lusso” perché al termine delle vendite è assolutamente introvabile. Al momento la borsa-cornetto di Lidl, però, non è ancora finita sui siti di re-selling ma non si esclude che presto accadrà.

Il portamonete della croissant bag