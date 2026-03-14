Sono queste le 11 borse più belle che abbiamo visto a Parigi e Milano sulle passerelle Autunno/Inverno 26-27

Bauletti in pelle intrecciata e doctor bag, maxi shopping da portare a spalla e varianti con decori patchwork, ecco le borse più belle e originali viste sulle passerelle Autunno/Inverno 2026-2027 di Milano e Parigi e la guida con i modelli che saranno di tendenza.

Bauletto Bottega Veneta

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Sulle passerelle Autunno/Inverno 2026-2027 hanno sfilato le collezioni donna per la prossima stagione fredda e abbiamo visto i look che saranno di tendenza il prossimo anno. Tra outfit in total black e un ritorno alle silhouette asciutte in stile 2000 spuntano gli accessori must have, come borse a bauletto, maxi shopping bag e baguette. A giudicare dagli show di Milano e Parigi, per quanto riguarda le borse, c'è un ritorno al passato, con alcune Maison che riscoprono modelli iconici, vedi le baguette di Fendi riproposte da Maria Grazia Chiuri nella prima collezione disegnata per il marchio o ancora le borse Gucci rivisitate dal Direttore Creativo Demna. Sembrano, poi, scomparire le minaudiere e le clutch, che cedono il passo a borse più comode e capienti, da portare a spalla o mano, praticamente assenti anche le crossbody, che avevano spopolato lo scorso inverno. Il suede e la pelle scamosciata restano ancora in trend, mentre tra le novità di stagione più originali ci sono le doctor bag e i modelli realizzati con patchwork di pellami differenti, come quelli visti da Valentino nella sfilata romana. Tra tutte le borse viste in passerella abbiamo scelto quelle più belle, selezionando i modelli che detteranno le tendenze future per l'inverno.

La shopping bag di Bottega Veneta

Maxi bag intrecciata Bottega Veneta

Da Bottega Veneta sfilano borse con l'iconico intreccio in pelle della Maison e tra le novità per la prossima stagione ci sono i bauletti rettangolari con spigoli tondi (come quelli nella foto principale) o ancora le maxi bag da portare a spalla, realizzate in un pellame lucente e caratterizzate da proporzioni oversize.

Ci piace perché l'intreccio del pellame dona all'accessorio un tocco particolare senza rendere troppo vistosa la borsa. Il color verde muschio è poi perfetto per l'inverno perché non è scuro ma neanche troppo acceso.

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Diventerà un must perché, oltre a essere un evergreen, è una borsa comoda, capiente e soprattutto versatile. Si utilizza di giorno in ufficio, abbinata a look formali, sta bene con jeans e sneakers, negli outfit casual, ma è perfetta anche di sera per un aperitivo, se indossata con tubini in maglia o camel coat oversize

La borsa nodo di Louis Vuitton

Mini bag con nodo Louis Vuitton

Nella collezione di Louis Vuitton che ha sfilato a Parigi appaiono una serie di mini bag rigide con multi cinghie o alcuni particolarissimi modelli a forma di casa. A cattura l'attenzione però sono le borsette nodo, realizzate in pellami dai colori soft, come il giallo burro, e tutte impreziosite da un maxi fiocco con cui viene chiuso il manico.

Ci piace perché è originale nella sua semplicità, il colore burroso aggiunge al pellame un tocco morbido e irresistibile. Inoltre fiocchi e maxi nodi sono uno dei dettagli più cool di stagione, utilizzati da diversi designer anche per impreziosire abiti e capi d'abbigliamento

Diventerà un must perché, tra i modelli di mini bag, è senza dubbio una delle più capienti. Inoltre le linee pulite la rendono una borsa facile da abbinare e il nodo aggiunge un touch romantico e inaspettato al look.

La doctor bag di Prada

Doctor bag in coccodrillo Prada

Da Prada sfilano una serie di modelli preziosi in cocco, dove l'unico decoro è la texture del pellame, mentre i giochi di ombre e sfumature creano particolari effetti di chiaro/scuro sulla superficie delle borse. Le linee sono quelle retrò delle classiche doctor bag, ovvero di quei bauletti semi rigidi dagli spigoli arrotondanti e con manici corti.

Ci piace perché è molto chic ed è una borsa capace di risolvere un'intero look aggiungendo un tocco ricercato anche al più semplice dei completi in total black

Diventerà un must perché c'è un grande ritorno alle linee retrò, soprattutto per quanto riguarda borse e accessori.

La hobo bag di Hermes

Hobo bag Hermes

Oltre alle nuove varianti di Birkin e Kelly in pelle e tessuto e ad alcune doctor bag in pelle, Hermes propone sulla passerella Autunno/Inverno 2026-2027 borse hobo dalle dimensioni medie e realizzate in pellami dal colore caldo che ricordano le tonalità del miele.

Ci piace perché la nuance è accesa ma non stanca, le linee tondeggianti creano poi un particolare contrasto con i dettagli metallici.

Diventerà un must perché le hobo bag spopolano già da diverse stagioni e questo modello reinterpreta perfettamente la borsa di stagione rendendola differente rispetto dalle varianti già viste.

La maxi bag nera di Gucci

Bag a spalla Gucci

Demna disegna per Gucci una collezione che cita il glamour e la sexyness dell'era di Tom Ford. Tornano dunque la pelle, le linee ultra slim, le vite bassissime e i perizomi in bella mostra. Per quanto riguarda gli accessori, il designer riesce a creare un perfetto equilibrio tra borse iconiche dalla linea retrò con più affini al suo stile iper contemporaneo, come avviene con la medium bag in pelle nera a effetto matt con tracolla, maxi patta a il classico morsetto Gucci utilizzato come chiusura frontale.

Ci piace perché il pellame scelto dona al nero una luminosità inaspettata, mentre le linee morbide ed essenziali aggiungono al look un mood basic.

Diventerà un must perché questa borsa ha un'anima "dark" che conquista immediatamente.

La borsa con impunture di Chanel

Matthieu Blazy, stilista di Chanel, nelle sue collezione è riuscito a ridefinire lo stile della Maison francese, rendendola più moderna. Ci riesce "distruggendo" le icone del marchio e riadattandole alla sua visione della moda, lo fa però nel rispetto dell'heritage che da sempre caratterizza Chanel. Dopo aver fatto a pezzi la 2.55 nella collezione primaverile o averla ridisegnata in chiave couture nei modelli in seta morbida, ora propone varianti con doppie patte sulla chiusura o ancora rivisita il matelassé attraverso impunture cucite sul pellame piatto. Tra i modelli più belli ci sono le borse in pelle color cappuccino, dalla linea a trapezio con tracolla regolabile e con chiusura logo in metallo.

Borsa con impunture Chanel

Ci piace perché è essenziale e diversa dalle solite borse Chanel, elegante senza risultare troppo rigorosa, reinterpreta i classici della Maison senza distaccarsene troppo.

Diventerà un must perché si candida ad essere nuova icona di Chanel grazie alle linee pulite, ai decori minimal e al pellame dal colore neutro che non passa mai di moda.

La cartella a mano di Balenciaga

Nella collezione quasi completamente nera, disegnata da Pierpaolo Piccioli per Balenciaga, trovano spazio piccoli accenti di colore nelle borse di stagione, realizzate in pellami lucenti color verde smeraldo e burgundy o ancora decorate da disegni in tonalità fluo stampati sul pellame total black. Tra i modelli più belli e nuovi ci sono le borse a mano che riprendono le linee di una 24H, rivista in chiave moderna, più capiente e con manici medi.

Borsa a mano Balenciaga

Ci piace perché il colore è irresistibile e il pellame lucido dà vita ad un contrasto interessante con le linee essenziali e ultra basic della borsa

Diventerà un must perché anche questa è una borsa che si indossa da mattina a sera e si sposa perfettamente con look molto diversi.

La baguette animalier di Fendi

Maria Grazia Chiuri riporta sulla passerella di Fendi un'icona della Maison, la baguette. Lo fa riproponendo alcune varianti iconiche, come quelle decorate con paillettes e cristalli che ricreano un disegno animalier a contrasto con i profili rossi. La nuova Direttrice Creativa della casa di moa romana reinterpreta un classico aggiungendo alcuni dettagli, come la tracolla allungabile con cinghie laterali che permette di portare la borsa non solo a mano ma anche crossbody.

Baguette con perline Fendi

Ci piace perché è un classico intramontabile, sempre affascinante ed elegante, un modello che non passa mai di moda e che ora torna con dettagli più pratici e funzionali.

Diventerà un must perché c'è bisogno di riscoprire le grandi icone che hanno fatto la storia della moda italiana e poi la stampa animalier è perfetta per aggiungere un twist inaspettato nel look.

La borsa in suede di Etro

Borsa in suede Etro

Etro a Milano fa sfilare la collezione invernale, l'ultima disegnata da Marco De Vincenzo prima dell'addio alla Maison. Nei look dal sapore boho chic, con capi rivisitati d'ispirazione militare, spiccano una serie di borse molto particolari, come quelle in pelle color caramello con motivo a rombi. A colpire sono però le varianti in suede o pelle scamosciata, con profili intrecciati e manici in cuoio marrone.

Ci piace perché dona al look quel tocco etno chic, originale eppure elegante, e soprattutto perché il pellame scamosciato trasforma la borsa in un accessorio che diventa ancor più bello invecchiando.

Diventerà un must perché il suede e la pelle scamosciata hanno già spopolato in questa stagione e continueranno ad essere i materiali protagonisti sulle borse invernali.

La borsa patchwork di Valentino

Alessandro Michele quest'anno ha scelto di lasciare Parigi per presentare nella sua Roma, a Palazzo Barberini, la collezione Autunno/Inverno 26-27 di Valentino. Tra splendidi abiti in velluto con maxi spalline e punta vita stretto, inserti plissé inaspettati su abiti e cappotti e ancora affascinanti giochi di color block dal particolare impatto visivo, spuntano le borse che completano i look invernali. Passando in rassegna gli accessori colpiscono le borse mini con le iconiche borchie piramidali della linea rock stud, rivisitata da Michele, e soprattutto le medium bag con manici a catene decorate da inserti patchwork a effetto snake.

Borsa Valentino

Ci piace perché è una delle borse più particolari viste sulle passerelle invernali e la pelle a effetto pitone è l'alternativa meno strong e più essenziale rispetto ai classici motivi animalier con stampa maculata.

Diventerà un must perché le lavorazioni della pelle che richiamano il manto di un serpente stanno conquistando la ribalta diventando protagoniste nei look invernali.

La borsa trapezio di Miu Miu

A Parigi ha sfilato il nuovo minimalismo di Miu Miu pensato da Miuccia Prada. In passerella appaiono completi rigorosi alternati ad abiti più vezzosi coperti con cristalli e altri decori luminosi. Tutti i look sono completati con mini bag a sacchetto coperte di tessuti furry o con borse a trapezio in pelle invecchiata a effetto matt, nei toni scuri del nero e del marrone.

Borsa a trapezio Miu Miu

Ci piace perché le borse a trapezio sono sempre chic e la pelle a effetto used dona al look quel tocco informale che dà carattere.

Diventerà un must perché questi modelli sono pratici e indossabili su completi e look molto diversi, inoltre, il logo inciso nella pelle è ben visibile ma non invasivo e questo renderà felici le fashion victim che amano il brand.